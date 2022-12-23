Kripto varlıklar bu yıl hızla düşüş trendine girdi: Kripto kışı 2023’te sona erecek mi?

23 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Hisse senetleri gibi kripto paralar da kötü bir yıl geçirdi. Riskli varlıklar statüsünde bulunan kripto varlıklar, spekülatif yapıları nedeniyle genel ekonomik gelişmelerden oldukça fazla etkilenebiliyor. Nitekim öyle de oldu ve 2022 yılında yaşananlardan belki de en çok etkilenen varlık sınıfı da kripto varlıklar oldu.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Fed’in 2022 yılında rekor faiz artırımlarına gitmesiyle birlikte kripto varlıklar da hızla düşüş trendine girdi. Bu düşüşü, FTX de dahil olmak üzere bazı önemli kripto borsaları ve şirketlerinin iflasları ve dolandırıcılık faaliyetleri izledi ve kripto para piyasaları, yatırımcılarını tüm yıl boyunca hayal kırıklığına uğrattı.

"YARALANAN YATIRIMCILAR BUNU HAK ETTİ”



New York merkezli finansal hizmetler şirketi Bankrate’ten James Royal, ‘Kripto Kışı’ olarak adlandırılan bu çöküş sürecinin gelecek yıl nasıl bir seyir izleyeceğini uzmanlara sordu. Genel olarak uzmanların, dijital para birimlerine dair son derece karanlık bir bakış açısı getirdikleri görülüyor.

Envision Capital CEO'su Marilyn Cohen, “Yaralanan yatırımcılar bunu hak etti” diyor. Cohen, “Kripto hapını yuttular ve bunun bir değer saklama aracı olduğuna inandılar. Oysa kripto paralar yoktan var edildi ve hiçbir değerleri yok” şeklinde konuşuyor.

Bokeh Capital Partners Baş Yatırım Sorumlusu ve Kurucusu Kim Forrest ise, “Kripto para birimindeki çöküş, insanlara temellerinin ne üzerine kurulduğunu gösteriyor: Koca bir hiçbir şey” diyor.

Miller and Washington CEO’su Michael Farr ise, bu duyguların birçoğunu yinelemekle yetindi. Farr, “Herhangi bir içsel değerden veya yasal paradan yoksun olan kripto para birimleri, değeri belirlemek için bir sonraki alıcının ödemeye razı olup olmamasına dayanıyor. Duyarlılık negatife döndükçe, fiyatlar da düşüyor. Duyarlılık değiştiğinde, kripto değerlerinin de toparlanacağına inanıyorum. Bunlar son derece spekülatif yatırımlar” şeklinde görüş bildiriyor.

ÇÖKÜŞ, KRİPTOYA BÜYÜK BİR DARBE OLDU!

Advisors Capital Management Baş Yatırım Sorumlusu Charles Lieberman da, bu yılki çöküşü ‘kriptoya büyük bir darbe’ olarak değerlendiriyor. Lieberman, “Spekülatörler spekülasyon yapmaya devam edecek, ancak kripto paralar ana akım bir varlık olmaktan henüz oldukça uzak. Dolayısıyla riskler yüksek kalmaya devam ediyor” diyor.

SLC Management Genel Müdürü Dec Mullarkey ise 2021 yılında sahip olduğu toplam 3 trilyon dolarlık değeri 2022 yılının sonunda 1 trilyon doların altına düşen kripto varlıklardaki sorunun, diğer geleneksel finansal piyasalar üzerinde yayılma etkisi olmadığına işaret ediyor. Mullarkey, “Neyse ki, kriptodaki sorun kriptoda kalma eğiliminde” diyor. Mullarkey, “Ancak risk şu ki, devam eden yüksek stres, diğer piyasalardaki oynaklığı artıran kayıpları karşılamak için geleneksel varlıkları tasfiye etmeye zorluyor. Şimdilik, daha geniş piyasalar yönelik çok az zincirleme tepkime var gibi görünüyor” şeklinde konuşuyor.

Wells Fargo'dan Sameer Samana ise kripto para piyasalarına olumlu bakan tek yatırımcı olarak öne çıkıyor. Samana şöyle konuşuyor: “Kripto para teknolojisinin umut verici olduğunu ve 90'ların sonundaki ve 2000'lerin başındaki internet şirketleri gibi, daha güçlü katılımcılar için uzun vadede sarsıntının olumlu olacağını düşünüyoruz.”