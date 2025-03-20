Kripto varlıklar miras ve icra takibi kapsamında yer alıyor mu? Uzmanlar yanıtladı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:31

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:31

Kripto varlıklarda yatırımı bulunanların sayısının 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle borsalara yeni düzenlemeler getirildi. ABD'de başkanlık koltuğuna tekrar oturan Donald Trump'ın iyimser söylemleriyle, küresel çapta kripto varlıklara olan ilgi artarken, bu varlıkların miras ve icra takibi ile ilgili konular da gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, kripto varlıklar ile ilgili özel bir hüküm bulunmamakla birlikte, bunların diğer malvarlıklarıyla aynı kapsamda değerlendirilerek mirasçılara intikal edebileceğini belirtiyor.

Türkiye'de 10 milyon civarında kripto varlık yatırımcısının olduğu tahmin ediliyor ve bu nedenle toplumun önemli bir kesimi, kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri dikkatle takip ediyor. Kripto varlıkların miras ve icra işlemleri konusunda uzmanlar, yatırımcılar için önemli bilgiler paylaşıyor.

KRİPTO VARLIKLAR MİRAS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın tüm haklarını ve alacaklarını doğrudan kazanarak kripto varlıkları da miras kapsamında değerlendirebileceğini belirtiyor. Dönmez, kripto varlıkların vasiyetname veya miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruflarla mirasçılara geçebileceğini vurguladı. Ayrıca, mirasçılar, kripto varlıkları saklayan hizmet sağlayıcıya veya saklama şirketine veraset ilamı ve ölüm belgesi ile başvurabileceklerini belirtti.

İCRA TAKİBİ KRİPTO VARLIKLARA DA UYGULANABİLİYOR

Dönmez, borçlunun malvarlığına dahil olan kripto varlıklara karşı icra takibi başlatılabileceğini ifade etti. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, bu tür işlemleri gerçekleştirebileceğini ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre tedbir, haciz gibi adli taleplerin yerine getirilebileceğini belirtti.

KRİPTO VARLIKLARIN MİRASÇIYA GEÇMESİ İÇİN ŞİFRELER ÖNEMLİ

Mirasçılar, kripto varlıkların mirasa dahil olabilmesi için bu varlıkların yerini ve miktarını tespit etmeli ve varlıkları güvenli şekilde mirasçılara ulaştırmalıdır. Kripto varlıkların bir soğuk cüzdanda saklanması durumunda, cüzdana ait şifrenin bilinmesi veya öğrenilmesi gerekebilir.

EKONOMİK DEĞERİ OLAN HER MAL VARLIĞI MİRAS KAPSAMINA GİRER

Avukat Özlem Kurt, ekonomik değeri olan her mal varlığının miras kapsamına gireceğini ifade etti. Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar, miras bırakanın tüm mal varlıklarına sahip olurlar. Kripto varlıklar da, diğer mal varlıkları gibi mirasçılara geçebilecektir. Kurt, kripto varlıkların vergi mevzuatına da dahil olduğunu belirtti.

KRİPTO VARLIKLARA İCRA TAKİBİ BAŞLATILABİLİYOR

Kurt, 2024 yılında yapılan yasal değişikliklerle, kripto varlıkların haczedilebileceğini ve İcra İflas Kanunu çerçevesinde, elektronik ortamda haczedilebileceğini belirtti. Ayrıca, yakın gelecekte UYAP üzerinden kripto hesaplarına haciz uygulaması devreye girebilir.