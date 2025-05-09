Kripto yatırımcıları dikkat: Sıkı denetimler yolda!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:57

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:57

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık platformlarının uygulaması gereken rezerv kanıtı denetimi süreçlerine ilişkin ilke ve esasları kamuoyuyla paylaştı.

SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyet izni başvuruları öncesinde yerine getirmesi gereken rezerv kanıtı denetimi sürecine dair bazı temel kurallar belirlediğini duyurdu.

Kurulun haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarla bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları arasında, her 3 aylık denetim döneminin en geç ilk ayında geçerli olacak şekilde rezerv kanıtı denetimi yapılmasına yönelik sözleşme imzalanacak. Bu sözleşmeler, yılın diğer dönemlerini de kapsayacak biçimde topluca da düzenlenebilecek.

Bir platform, en fazla 12 ardışık dönem boyunca aynı firmayla rezerv denetimi gerçekleştirebilecek. Öte yandan, bir bilgi sistemleri başdenetçisi, aynı platform için arka arkaya en fazla dört denetim raporuna imza atabilecek.

Sözleşme kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcılar, denetim için gerekli her türlü kayıt, belge, bilgi ve sistem erişimini denetçilere sunmakla yükümlü olacak.

DENETİM RAPORLARINDA YER ALACAK BİLGİLER

Belirlenen süre içinde, platformlar bilgi sistemleri denetçilerine bazı temel bilgileri sağlamak zorunda olacak. Bu bilgiler arasında; "kripto varlıkların listesi", "müşterilere ait kripto varlıkların cari değeri", "kripto varlıkların hangi ağlarda yer aldığı", "saklama modeli ve erişim kontrol mekanizmaları" ile "kripto varlıkların tutulduğu cüzdanların adresleri" bulunacak.

Ayrıca, platformlar "müşteri nakit bakiyeleri", "platforma ait kripto varlıkların güncel değeri ve nakit büyüklükleri", "çalışılan saklama kuruluşları" ve "banka hesap bilgileri" gibi verileri de denetçilere sunacak. Bu veriler, hazırlanan denetim raporlarında yer alacak.

Kripto varlık platformlarının likit rezervlerinde tutulan tüm varlıklar denetime dahil edilecek. Bu varlıklara ilişkin denetim bulguları, raporda ayrı bir başlık altında açıklanacak. Denetim kapsamında olan kripto varlıkların tamamının, yani yüzde 100’ünün varlığı teyit edilecek.

DENETİM TARİHLERİ GİZLİ TUTULACAK

Bilgi sistemleri denetçisi, denetim dönemi içinde rastgele iki tarih belirleyecek. Bu tarihlerde, platformlardaki müşteri varlık bilgileriyle dağıtık defter üzerindeki kayıtlar karşılaştırılacak. Ancak bu tarihler, denetimden bir gün öncesine kadar platformla paylaşılmayacak.

Denetçi ayrıca, platform tarafından bildirilen cüzdan adreslerinin platforma ait olup olmadığını doğrulayacak ve bu doğrulama yöntemine raporda yer verecek.

Denetim çıktıları, platform kayıtlarıyla karşılaştırılarak raporlanacak. Kullanılan araçlar ve cüzdan doğrulama yöntemleri de raporda belirtilecek.

Hazırlanan denetim raporu, sorumlu başdenetçi tarafından imzalandığında geçerlilik kazanacak. Rapor, denetim döneminin sona ermesini izleyen 10 iş günü içinde ilgili platformun yönetim kurulu başkanlığına teslim edilecek.

Ardından, yönetim kurulunun raporu kabul etmesine yönelik kararla birlikte rapor 15 iş günü içinde SPK'ye gönderilecek.

Bu rapor, yalnızca platformun yönetim kurulu ve SPK ile paylaşılacak. Raporun giriş bölümünde denetimin kapsamı, amacı, kullanılan araç ve yöntemler, denetim tarihleri ile görevli denetçilerin bilgilerine yer verilecek. Ayrıca, aynı denetim şirketi ve başdenetçi tarafından denetimin kaçıncı kez yapıldığının bilgisi de bu bölümde bulunacak.

SPK'nın açıklamasında, denetim raporlarında yer alması gereken asgari bilgi, görüş ve tablolar da detaylı şekilde sıralandı.