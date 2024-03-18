Yatırımcısını sevindirecek mi? İşte Bitcoin için yıl sonu tahmini

Kripto piyasası, önde gelen merkez bankalarının faiz kararları öncesi yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin, haftaya 68 bin doların üzerinde başladı. Ethereum ise 3 bin 600 doları geçti. Binance CEO'su Richard Teng, Bitcoin'in için yıl sonu tahminini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:41
Yatırımcısını sevindirecek mi? İşte Bitcoin için yıl sonu tahmini
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Faiz kararları öncesi kripto para piyasaları da yukarı yönlü hareketine devam etti.

Hafta sonu 64 bin 500 doları test eden Bitcoin, yeni haftaya 68 bin doların üzerinde başladı.

Bitcoin, saat 10.30 itibarıyla 68 bin 200 dolara kadar yükseldi. Ethereum ise 3 bin 580 dolar civarında alıcı buldu.

CoinGecko verilerine göre, memecoin'ler hafta sonu boyunca çok popülerdi ve sektörün piyasa değerini yüzde 11'lik bir kazançla 55 milyar doların üzerine çıkardı.

80 BİN DOLAR TAHMİNİ YAPILDI

Binance CEO'su Richard Teng, Bitcoin fiyatı için 80 bin dolar tahmininde bulundu. Teng, kurumsal yatırımcıların kripto borsa yatırım fonlarına para aktarmaya devame edeceğini ifade etti.

Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, kurumsal yatırımcı ilgisinin devam edeceğini belirterek Bitcoin'in yılı 80 bin dolar civarında bitireceğini tahmin etti.

Teng, tahminin kişisel görüşü olduğunu ve rallinin düz bir çizgi halinde ilerlemeyeceğini söyledi.

Bitcoin, bu yıl yüzde 56 yükselişle 73 bin 800 dolara kadar yükselmişti.


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