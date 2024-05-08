Kritik görüşme yapıldı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?

Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), Türkiye yetkilileriyle kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili gelişmeleri ele aldı. Görüşmeler, FATF'ın önümüzdeki ay yayımlayacağı rapor öncesinde gerçekleşirken Türkiye, 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için FATF tarafından gri listeye alınmıştı.

Reuters
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:12
Kritik görüşme yapıldı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
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Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) Türk yetkililerle Türkiye'nin gri listede kalmasına neden olan kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili gelişmeleri ele aldığı toplantılar yaptı.

İki kaynak, bu görüşmelerin FATF'ın önümüzdeki ay yayımlayacağı rapor öncesinde geçen hafta yapıldığını söyledi.

Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste olarak tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası (TCMB) konuya yönelik sorulara haberin yazıldığı sırada yanıt vermedi.

ŞİMŞEK'TEN GRİ LİSTE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şubat'ta yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını söylemişti. Şimşek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" demişti.

Birkaç gün süren toplantılar hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "yerinde" yapılan ziyaretin Türkiye'nin kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele konusundaki ilerlemelerini değerlendirmek için yapıldığını belirtti.

Söz konusu kaynak, ekibin raporunun FATF'nin 28 Haziran'daki genel kurul toplantısında alınacak karara temel oluşturacağını ifade etti.


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