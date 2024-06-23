Kritik toplantı bu hafta! Türkiye listeden çıkabilecek mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkış sürecini görüşmek üzere FATF Genel Kurulu için Singapur'a gidecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 17:26
Kritik toplantı bu hafta! Türkiye listeden çıkabilecek mı?
Abone Ol google-news

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirtmişti.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu 26-28 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek. Reuters’ın aktardığına göre, Şimşek ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gidecek.

Ekonomi yönetimi ise Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklelediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını belirtti.

FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.


Gri liste haberleri Mehmet Şimşek haberleri FATF haberleri

İlgili Haberler

Nebati’den bir miras da ‘gri liste’

Nebati’den bir miras da ‘gri liste’
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Türkiye gri listeden kalkacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Türkiye gri listeden kalkacak'
Türkiye gri listede... CHP'li Cevdet Akay: Türkiye kartel cennetine döndü

Türkiye gri listede... CHP'li Cevdet Akay: Türkiye kartel cennetine döndü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler