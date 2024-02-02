Kritik veri açıklandı: ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentiyi aştı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:44

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:44

Piyasaların merakla beklediği ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam ocak ayında 353 binle beklentilerin çok üzerinde arttı. Beklenti artışın 180 bin olmayı yönündeydi.

Ülkede işszilik oranı yüzde 3,7'de sabit kaldı. İşsizliğin yüzde 3,8'e yükselmesi bekleniyordu.

Verinin ardından altın fiyatları gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98'e yükseldi. Ons altın fiyatı 20.38 gram altın ise 2059'dan işlem görüyor.



