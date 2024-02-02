Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları sınırlı yükselişte... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 2050 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:47
Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları sınırlı yükselişte... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Şubat 2024 altın fiyatları...
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Yatırım araçlarının başında gelen altın, güne sınırlı yükselişle başladı. Gözler ABD tarım dışı istihdam verilerinde.

Altının gram fiyatı Foreks piyasalarında saat 09.42 itibariyle 2050 TL seviyesinden başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 353 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 793 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 55 dolar seviyesinde işlem görüyor.


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