Kriz, kasaplardaki ürünleri de değiştirdi... CHP'li Tanal: Tavuk kıyma artık kasap reyonlarına girdi, vatandaş et yiyemiyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tavuk kıyma fiyatlarının artışına dikkat çekerek, geçmişte tavuğun kıyma olarak yapılmadığını ve bu durumun hayvancılık politikalarının kötü yönetilmesinden kaynaklandığını belirtti. Tanal, yurttaşların et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle artık et yiyemediğini ve tavuk kıyma fiyatının bile 100 TL olduğunu ifade etti.

ANKA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:47
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, Şanlıurfa’da bir kasabı ziyaret etti.

Tanal, et fiyatlarının çok yüksek olmasına dikkati çekerek, “Tavuk kıyma artık kasap reyonlarına girdi. Tavuk kıymanın kilosu 100 TL. Geçmişte tavuk hiçbir zaman kıyma olarak yapılmazdı. Bizim kültürümüze de yabancı gelen bir şeydi. Tavuğun budu, kanadı, göğsü olurdu. Tavuk kıyma denilen bir şey yoktu. Ama artık et fiyatları o kadar yükseldi ki vatandaş artık et yiyemiyor. Tavuk kıymanın bile fiyatı 100 TL. Bunun da sebebi hayvancılık politikalarının kötü yönetilmesi" ifadelerini kullandı.

"DANA KIYMANIN KİLOSU 500 LİRA"

Hayvan pazarına gittiğini aktaran CHP'li Tanal sözlerine şöyle devam etti:

"Dediler ki ‘Küçükbaş hayvanın besiciliği ile ilgili yer tahsisatı yapılmıyor. Ne yapılıyor? Meralar aslında ot veren alanlardır. O otlardan hayvanlar besleniyor, et, süt veriyor. O mera alanlarını inşaat alanı yaptılar. Vatandaşımız perişan. Onun için 31 Mart seçimlerinde halkımızdan CHP’ye destek vermesini istirham ediyorum. Kırmızı kartı bu iktidara gösterin ki vatandaşımız rahatlıkla kırmızı eti de yiyebilsin. Dana kıymanın kilosu İstanbul, Ankara’da 450-500 lira.”


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