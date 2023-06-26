Kriz kurban pazarını da vurdu
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik olmadı. Üretici maliyetlerin artmasından şikâyet ederken tüketici ise yüksek fiyatlar nedeniyle yalnızca bakmakla yetiniyor. Yurttaşın umudu son günlerde yapılması olası indirim.
Bayram yaklaşırken son durumu görmek için İstanbul’daki bazı kurban pazarlarını dolaştık, Avcılar’da kurulan hayvan pazarındaki sakinlik dikkat çekici. Kars’dan gelen Atalay Keyik satışların düşük olduğunu belirterek “220 küçükbaş hayvan getirdik henüz 45 tanesini satabildik. 60 bin TL çadır kirası ödedik. Sattığımız hayvanların geliri giderini karşılamadı. Alıcı bulmakta zorlanıyoruz” diyor.
Ağrı’dan gelen Yavuz Gökçen ise “120 bin TL çadır kirası ödedik. Yetkililerin üreticiyi desteklemesi lazım. Üretici maliyetlerin altından kalkamıyor. Hayvan üreticileri başka işlere yöneliyor. Bu durum da et fiyatlarının yükselmesine neden oluyor” diye konuşuyor.
Kurbanlık almak için pazara gelen A.S. ise “Pazar bütçemizi aşıyor. Biz geçen sene 9 bin TL’ye bir hisse alabiliyorduk. Şu anda kişi başına düşen rakam 15 bin TL’ye çıkmış durumda. Birkaç gün daha bekleyip tekrar geleceğiz. Belki o zaman fiyatlar düşer” yorumunu yapıyor.
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