İstanbul, Kurban Bayramı'nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak

Yayınlanma: 25.06.2023 - 22:17

Güncelleme: 25.06.2023 - 22:17

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili boyunca 28, 29 ve 30 Haziran tarihlerinde pek çok etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler; KüçükÇiftlik Park, Turkcell Platinum Park, Galataport Saat Kulesi Meydanı, Kadıköy The Wall Performance Hall, Burgazada Cennet Bahçesi, Müze Gazhane ve Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek.

DROPOUT FESTİVAL'23



ABD'li rapçi Wiz Khalifa, Ceza ve Motive ile 28 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek Dropout Festival'23'te aynı sahneyi paylaşacak.

ORMANDA IŞIK FESTİVALİ

Bugüne kadar 40'tan fazla ülkede sahnelenen "Işıklar ve Düşler" temalı "Ormanda Işık Festivali", 29-30 Haziran'da Turkcell Platinum Park'ta gerçekleştirilecek. Tasarımcılar, senaristler ve sanatçılardan oluşan geniş bir ekibin hazırladığı festival, Türkiye'ye özel yeni ve özgün içeriğiyle ışıklı dev enstalasyonlar, tüneller, interaktif temalar, oyun, eğlence alanları ve sahne performansları gibi birçok seçeneği bir arada sunuyor.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği festivalde 25 bin aydınlatma ile 3 kilometre ipek kullanıldı. 50 bin metrekare alana kurulan festivalde 30'dan fazla tematik alan bulunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YAPILACAK ETKİNLİKLER

"HUPALUPA GO Festivali", dev oyun parkurları, birbirinden farklı sahne şovları ile Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda minik sanatseverleri ağırlayacak. Sevimli kahramanlar Sponge Bob, Paw Petrol, ve Ninja Turtles'ın da çocuklarla bir araya geleceği festival 28 Haziran'da yapılacak. Festivale katılan yetişkinler de golf, bowling, masa topu gibi oyunlarda yarışabilecek veya parkurlarda çocuklarına eşlik edebilecek.

MÜZE GAZHANE'DEN AKUSTİK EZGİLER

Kültür, müzik ve sanat festivali "Byzantion", Kadıköy The Wall Performance Hall ve Burgazada Cennet Bahçesi'nde düzenlenecek. Bayramın ilk günü 28 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek festivalin müzik programında birçok farklı alternatif müzik tarzına yer verilecek. Festivalde 25 müzik projesi dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Usta isimlerin akustik ezgilerinin yer aldığı konser serisi "Müze Akustik", Müze Gazhane'de düzenlenecek. Program kapsamında 29 Haziran'da Kaan Sancaktar sahne alacak. Konsere girişler ücretsiz olacak. Müze Gazhane'de "Hava Kararınca" konser serisinde 28 Haziran'da Jazzanova, "Sahne Senin" kapsamında ise The Kites grubu sahne alacak.

Kuruçeşme Açıkhava'da 28 Haziran'da "Çizmeli Kedi", 29 Haziran'da "Cennete Bilet", 30 Haziran'da "Kutsal Damacana 4" ve 1 Temmuz'da "Örümcek Adam 4" filmleri gösterilecek.