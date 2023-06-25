Yayınlanma: 25.06.2023 - 23:13

Güncelleme: 25.06.2023 - 23:13

Kurban Bayramı'nda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak konusu oldu. Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran'da başlıyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran'da başlayacak ve yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz'da gerçekleşecek. 9 gün sürecek olan bayram tatili kapsamında kamu daireleri, devlet daireleri, memurlar tatil yapacak, idari izinli sayılacak. Peki, Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...



KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kargolar 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün açık olacak