İktidarın kurbanları...

26 Haziran 2023 Pazartesi

“Kurban Bayramı”, öyle mi?

Hayvanların kurban edildiği bir bayram mı bu?

Yani, iyilik olsun diye.

Et yiyemeyenler bugünlerde et yesin diye.

Kesilen hayvanlar kesenleri sırat köprüsünden geçirsin diye.

Bize böyle söylenmişti.

Peki, ya kurban edilenler insansa?

Kurban edilen insan da var mı?

Var ya, kurban ettiniz işte.

Gezi olaylarında suç icat edip hapsettikleriniz.

Ulusalcı generallerin haksız yere hapiste oluşları.

Onlar sizin adaletsizliğinizin kurbanı ya.

Hapiste ölüyorlar.

Sizin kurbanlarınız.

Kutladığınız bayramın içinde onlar da yok mu?

İşlerinden atıp aç bıraktığınız insanlar.

Onlar ne yiyecek diye merak ediyor musunuz?

Siz bayram yaparken onlar da aklınıza geliyor mu?

Ya hapislere attığınız insanlar.

Suç uydurup zincirlerin arkasında yatırdığınız.

Sizin kurbanlarınız onlar.

Elleriniz kanlı sizin.

Bu kanların hesabını vermeyeceğinizi sanmayın.

Hepsinin hesabını vereceksiniz.

Maskeli suratlarınızın üstündeki sahte bakışlarınızı.

Biz unutmayacağız.

Size de unutturmayacağız.

Bu bayram gününde.

Sakın unutmayın.

***

Adaleti iktidarınıza kurban ettiniz siz.

Çok kan döküldü çok.

Hapiste ölenler oldu.

Nasıl öldüler, dönüp bakmadınız bile.

Kendini öldürenler oldu.

Silahını kafasına dayayıp tetiği çekenler.

Kanları sizin üstünüze sıçrayanlar.

Adaleti kurban ettiniz.

Özgürlüğü kurban ettiniz.

Konuşanı astınız.

Yazanı kestiniz.

Düşüneni pişman ettiniz.

Kalemini kalbine sapladıklarınız oldu.

Sizin kurbanlarınızdır.

Kanlı ellerinizin kurbanları.

***

Laikliği kurban ettiniz ki çok önemlidir.

İnsan aklının özgürlüğüdür laiklik.

Kurban ettiniz.

Dinsizliktir dediniz.

Siz de biliyordunuz ki değildir.

Laiklik, dünya yaşamını özgür akılla yönetmektir.

Sizin amacınız ise insanları kullukla itaat ettirmekti.

Laikliği kurban ettiniz.

Muhalifleriniz de çekindi, cesaretle önünüze çıkamadı.

Siz özgür insan aklını kurban ettiniz.

Siz özgür insan iradesini kurban ettiniz.

Çok kanlı bir kurban töreni oldu bu.

Bunun da hesabını vereceksiniz.

Merak etmeyin.

***

Toprağı kurban ettiniz.

Madencilere kurban ettiniz toprakları.

Yeşil ağaçları kurban ettiniz. Binlercesini.

Yeşil ovaları yağmacılara kurban ettiniz.

Canım dereleri tıkadınız, sularını kuruttunuz.

Seller bastı evlerinizi, aldırmadınız.

O kepçelerdeki eller sizin ellerinizdir.

Kurban kanı bulaşan elleriniz.

****

İktidarınızın en büyük kurbanı kendiniz oldunuz.

Siz de artık kurbansınız.

İktidar sarhoşluğunun kurbanı.

Güç zehirlenmesinin kurbanı.

Kendi kibrinizin kurbanısınız.

Kendi öfkenizin kurbanısınız.

Artık hiç kimseye güven duyamayacaksınız.

Artık her şey sizin korkunuz olacak.

Siz kendinizi kurban edeceksiniz.

Sizden kurtulanlar.

İşte o zaman bayram yapacak...