Otomotiv üretimi son 8 yılın en düşük seviyesine indi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:15

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, otomotiv ana sanayi üretimi geçen yılın tamamında yüzde 1.7 düşüşle 1.28 milyon adet oldu.

Hafif ve ağır ticari araç üretimindeki toplam yüzde 11 artış otomobil üretiminde geçen yılın tamamında görülen yüzde 8.4 düşüşü kısmen telafi ederek üretim adetlerindeki daralmayı sınırladı.

SON 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Otomotiv ana sanayi üretimi 2020 yılında koronavirüs (Covid-19) salgınının getirdiği fabrika kapanmaları nedeniyle 1.3 milyona gerilemişti. Bu yıl ise yarı iletken tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle fabrikalar yine üretime ara vermek zorunda kaldı ve sanayinin toplam üretimi 2014 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.

YURTİÇİ ARAÇ PAZARI DARALDI

OSD verilerine göre, ağır ticari araç dahil yurtiçi araç pazarı 2021 yılında yüzde 2.9 daralarak 772 bin 722 adet oldu. İhracat yüzde 2.2 artışla 937 bin 5 adete çıktı.