Kriz TÜİK'e yansıdı: Geçen yıla göre yüzde 35 azaldı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 11:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısına ilişkin verileri açıkladı. Motorlu Kara Taşıtları verileri şöyle:

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 23,9 ve kamyonda yüzde 9,0 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 68,1, otomobilde yüzde 43,8, traktörde yüzde 34,7, kamyonette yüzde 26,8, otobüste yüzde 20,6 ve motosiklette yüzde 9,2 azaldı. Geçen yıl Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 74 bin 505 iken bu yılın ocak ayında bu sayı yüzde 35,4 gerileyerek, 41 bin 839 olarak gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 15,7 ARTTI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 90,6, otomobilde yüzde 41,5, kamyonette yüzde 40,1, kamyonda yüzde 38,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otobüste yüzde 22,1 artarken traktörde yüzde 51,9 ve motosiklette yüzde 31,9 azaldı.

OCAK AYINDA 75 BİN 829 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 25 MİLYON 321 BİN 937 OLDU

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 467 BİN 240 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 17,5'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini motosiklet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 41 BİN 839 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 22,4'ü Renault, yüzde 15,7'si Fiat, yüzde 8,7'si Hyundai, yüzde 8,4'ü Toyota, yüzde 6,5'i Dacia, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4,0'ı Volkswagen, yüzde 3,6'sı Honda, yüzde 2,9'u Skoda, yüzde 2,8'i Opel, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 2,0'ı Ford, yüzde 1,9'u BMW, yüzde 1,9'u Mercedes-Benz, yüzde 1,6'sı Kia, yüzde 1,2'si Volvo, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 0,7'si Nissan, yüzde 0,5'i Jeep ve , yüzde 2,8'i diğer markalardan oluştu.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 71,6'SI BENZİN YAKITLI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 41 bin 839 adet otomobilin yüzde 71,6'sı benzin, yüzde 17,7'si dizel, yüzde 9,3'ü elektrikli veya hibrit olup yüzde 1,4'ü LPG yakıtlılardan olduğu kayıtlara girdi. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 747 bin 672 adet otomobilin ise yüzde 37,6'sı dizel, yüzde 35,8'i LPG, yüzde 25,6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,7'si elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak belirlendi.

OCAK AYINDA EN FAZLA BEYAZ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 41 bin 839 adet otomobilin yüzde 43,5'i beyaz, yüzde 26,3'ü gri, yüzde 10,6'sı mavi, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 5,9'u siyah, yüzde 3,9'u turuncu, yüzde 1,2'si yeşil, yüzde 0,8'i sarı ve yüzde 0,4'ü kahverengi renkli.