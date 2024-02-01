Kuaför ücretleri zamlandı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:25

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:25

Yapılan zam sonrasında saç tıraşı 150 TL, sakal traşı 100 TL ve saç yıkama ise 60 TL’ye yükseldi.

Bayan kuaförlerinde ise saç kesimi ve şekil verme 300 TL, Komple boya bin 200 TL’ye yükseldi.

Açıklanan fiyatlarda damat tıraşı ve gelin başı fiyatları da arttı.

Buna göre damat tıraşı bin 300 TL olurken, gelen başı makyajsız haliyle 2 bin 250 liraya yükseldi.

Yeni fiyat tarifesinde saç sakal yıkama fön 370 TL, model saç kesimi 300 TL, detaylı cilt bakımı 600 TL, saç boyama 700 TL, cilt maskesi 75 TL, ağda 75 TL’ye yükseldi.

Bayan kuaförlerinde ise komple boya bin 200 TL, dip boya 650, topuz 650, kaş bıyık alma 150 TL, makyaj 650 TL, maşa 400 TL, yüz alma 220 TL, manikür 400, pedikür 650, porselen makyaj ise bin 400 TL’ye yükseldi.

Zamlı tarife bu günden itibaren geçerli olacak.