Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:43

2024'te gerçekleştirilecek yerel seçim için geri sayım başladı. Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına giderek oy verecek.

Yerel seçimler için hazırlıklar devam ederken bazı yurttaşlar sandık başında görevli olarak yer alacak.

YSK seçim takvimi işlemeye devam ediyor ancak sandık görevlisi başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE ARTIYOR

Yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin alacağı ücret ise merak konusu oldu. Sandık görevlisi ücretleri memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor.

Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenmesi bekleniyor.

Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor.

Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

» Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

» Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

» 18 yaşını doldurmuş olmak,

» Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

» Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

NASIL SANDIK GÖREVLİSİ OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresine göre ilgili seçim kuruluN başkanlığına başvuru yapmak gerekir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılacaktır.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi bulunur. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenmektedir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisi olacaktır. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ye yapılır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ye bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur ve internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ye müracaat etmek gerekmektedir.