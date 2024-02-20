Kuaföre gitmek de hayal oldu: Saç kesimi erkekte 250, kadında 700 TL'yi buldu

Yayınlanma: 20.02.2024 - 22:16

Güncelleme: 20.02.2024 - 22:16

Yüksek enflasyon yüzünden artan yaşam pahalılığı ve eriyen alım gücü yurttaşın kişisel bakımını da lüks hale getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir yılda fiyatlar yüzde 100 artarken esnaf mart ayında gelecek tarife ile yeniden zam bekliyor.

İstanbul’da kuaför ve berber odaları yeni tarifeleri ocak ayında açıklamıştı. Erkek kuaförlerinde en ucuz saç kesimi 80-100 TL’den 250 liraya çıkarken kadın kuaförlerinde 250 TL olan saç kesimi 700 liraya, 800 TL olan saç boyama ise 1500 TL’ye çıktı.

İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Haydar Alkoç, İstanbul’da 7 bine yakın üyelerinin olduğunu belirtti. Kuaför ürünlerinin çoğunluğunun dövize bağlı ithal ürünler olduğunu bu nedenle dövizdeki artışın fiyatları artırdığını dile getiren Alkoç, kiraların da yüzde 100’ün üzerinde arttığını vurguladı. Elektrik, doğalgaz ve asgari ücretle birlikte işçiliğin de yükseldiğini dile getiren Alkoç, şunları söyledi:

“Fiyatları arttırmak zorunda kaldık. Bugün aldığımız ürünü yarın aynı fiyata bulamıyoruz. Her seferinde yüksek oranda artışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Pahalılık nedeniyle müşteri sayısı da düştü. Altı aydır günde ortalama 7-8 civarı kuaför kapanıyor”

Üsküdar’da kadın kuaförlüğü yapan Mehmet T’nin fiyat artışlarının nedeni konusunda ilk sözü kira artışları oluyor. Dükkân sahibiyle davalık olduğunu belirten esnaf, “2021’de 4 bin lira olan kiram bugün 15 bin lira, ben 20 bin liraya çıkarıyorum ama dükkân sahibi 35 bin istiyor. Biz nasıl zam yapmayalım” diyor.

KAPANMALAR ARTTI

Şişli’de bir kadın kuaförü işleten Nesin Demirtaş da müşteri sayısının yarı yarıya düştüğünü söyleyerek şöyle konuşuyor:

“Müşteri sayımız azaldı. Çünkü alım gücü düştü, her şey çok pahalı geliyor insanlara. İki senede giderlerimiz yüzde 500-600 oranında arttı. Ürünlerimiz yurtdışından geliyor. Ana firma Avro üzerinden zam yapıyor. Biz de maliyetlerin artmasından ve özellikle kiralardaki bu artıştan dolayı bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz. Birçok meslektaşım kapatmak zorunda kalıyor ya da birleşiyor. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki günlerde fiyat tarifesine yeni bir zam daha bekliyoruz.”

Maltepe’de erkek kuaförü işleten Ali Kılıç ise müşterinin saç ve sakal tıraşını artık evinde yapmaya başladığını belirtiyor ve şunları söylüyor: “Bize en sadık müşterimiz bile artık sadece ayda bir saç tıraşına geliyor. Herkes tıraş makinesi modeli soruyor almak için.”

Üsküdar’da kuaföre gelen müşteri Şenel Polat ise artışların fahiş olduğu düşüncesinde. Artan fiyatlara yetişememekten şikâyetçi olan Polat, “Bir kaşa 200 lira ödedim. Ürünlere zam geliyor ama elektrik harcamadı, su harcamadı, sadece kaş aldırmak bu kadar pahalı olmamalı” dedi.