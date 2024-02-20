Turisti 'fiyatla' kaçırıyoruz

Dedeman Hotels & Resorts International'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, yeni görevi nedeniyle düzenlenen basın toplantısında grubun yeni stratejilerini anlattı. Geçen yıl otellerde doluluk oranlarının yüzde 50'lerde kalmasının en önemli nedeninin turizmcilerin uyguladığı fahiş fiyatlardan kaynaklandığını belirtti.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:45
Turisti 'fiyatla' kaçırıyoruz
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Türkiye, turizmde yeni hedefler açıklarken rakip ülkeler Türkiye'nin hedef pazarlarındaki paylarını artırıyor. Dedeman Hotels & Resorts International'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, turisti kaçırma nedenini uygulanan "absürt" fiyatlar olarak açıkladı.

Dedeman Grubu'nda ilk kez bir profesyonelin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildiğini söyleyen Ergün Demiray, yeni görevi nedeniyle düzenlenen basın toplantısında grubun yeni stratejilerini anlattı. Geçen yıl otellerde doluluk oranlarının yüzde 50'lerde kalmasının en önemli nedeninin turizmcilerin uyguladığı fahiş fiyatlardan kaynaklandığını belirten Demiray, şunları söyledi: 

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"Pandemi sonrası talep artınca Türkiye'de oda fiyatları çok absürt arttı. Biz 800-900 Euro'ya oda satacak bir ülke değiliz henüz. Bu yüzden Bodrum'da geçen yıl doluluklar yüzde 40'ı geçemedi. Mısır'ın ve Avrupa'nın bizden bu kadar turist çalmasının en büyük sebebi turizmcilerdir. Ayaklarımız yere basmalı. Bir kere yabancı turist uğruna yerli turisti küstürmeyeceğiz. Mutlaka onlara özel kontenjanları uygun fiyatla açmalıyız" dedi.

Artan maliyetler içinde sektörü en çok enerji fiyatlarının etkilediğini söyleyen Demiray, "Bu zorluğu verimlilikle aşıyoruz. Yani bizim 2019'da 27 milyon dolar gelirimiz vardı ama kârlılık yüzde 30'du. Şimdi 24 milyon dolara düştü gelir ama kârlılık yüzde 50 oldu" diye konuştu.

Markanın profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesinin halka arz hedefi için önemli olduğunu söyleyen Banu Dedeman ise, "Ergün Demiray'ın yanı sıra Oğlum Murat Özmestçi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak" dedi.

Dedeman yeni stratejisi doğrultusunda 2024'te 2.5 milyon müşteri ağırlamayı, 2025'te ise 100 otel sayısına ulaşmayı hedefliyor. Dedeman Loyal Club ile gençleri sadık müşteri olarak kazanmak istediklerini duyuran marka, 0-12 yaş arasına ücretsiz, 12-20 yaş arasına yüzde 30, 20-30 yaş grubuna yüzde 20 basın mensubu ve kamu personellerine ise yüzde 25 indirimle hizmet vereceğini de açıkladı.


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