'Küflü çikolata' yanıtı gündem olmuştu: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kim, kaç yaşında? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu neden gündem oldu?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 20:51

Güncelleme: 22.04.2024 - 20:51

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu bir sosyal medya kullanıcının gönderisine verdiği yanıt ile Türkiye gündemine oturdu. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun açıklamısının neden gündem olduğu ve neden istifa ettiği ise merak edildi. Peki, Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kim, kaç yaşında? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu neden gündem oldu? İşte ayrıntılar...

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİM?

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Patiswiss çikolata markasının kurucusu ve CEO'su.

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımına verdiği tepki ile gündem olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu önce paylaşımını sildi daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bir sosyal medya kullanıcısının yapmış olduğu "küflü çikolaya" paylaşımına Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu cevap vermişti.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yanıtının ardından pek çok market Patiswiss ürünlerine raflarından kaldırdı.

Verdiği cevap ile dikkatleri üzerine çeken Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti.

İstifasını ise şu sözlerle açıkladı:

Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

Görev değişikliği yönetim kurulunun kararıyla hızlıca ilan edilecektir.