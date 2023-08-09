Külçe altın ithalatına aylık kota getirildi

Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:13

Güncelleme: 09.08.2023 - 11:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye'nin döviz rezervlerini desteklemek için 'kota uygulaması' getirmeye karar verdi.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, külçe altın ithal eden aracı kurumlara aylık kota uygulaması getirildi. Önceki günlerde ise altın takı ithalatına yüzde 20 vergi getirilmişti.

Kotanın 24 ayar standart külçe altın ithalatı için geçerli olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararı bugün Borsa İstanbul aracı kurumlara bildirdi.

Borsa bildirisinde "Türkiye'de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere veya ihracat bedelinden mahsup edilmek üzere bedelsiz ödeme şekliyle gerçekleştirilen ithalat işlemleri ve bankaların yurtdışında sahip oldukları altının yurtiçine getirilmesine ilişkin ithalat işlemleri hariç olmak üzere gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalat işlemlerine 07.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere kıymetli madenler aracı kurumlarına üye bazında aylık kota uygulanacaktır" denildi.

YASTIK ALTI ALTININ ÇIKARILMASI İÇİN KAMPANYA

Düzenlemeyle birlikte yurtiçinde altın fiyatlarının artması bekleniyor.

Ayrıca altın üretici ve aracı kurumları dış ticaret açığını artırması nedeniyle sorun olan altın ithalatının yastık altı altını çıkarmak için alınacak önlemlerle azaltılabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar bunun için altın mevduatlarına daha önce verilen munzam karşılıkların yeniden hayata geçirilmesinin şart olduğunu diğer yandan yastık altı altının çıkarılması için yeni kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor.

TEDBİR ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Diğer yandan bankaların altın hesaplarını açarken uyguladıkları fiyat düzeyini yurttaş altın hesabını bozarken uygulamadıkları ve bu uygulamanın yurttaşı fiziki altın altın alıp yastık altına atmasına neden olduğunu bunun da ithalatı artırdığı görüşü hakim bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için söz konusu ithalata yönelik çeşitli tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye'nin döviz rezervlerini desteklemek için 'kota uygulaması' getirmeye karar verdi.

217 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolar oldu.