Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 2023 sonuna kadar uzatıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar’ 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Buna göre kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları uzatılan tarihe kadar açılabilecek.
Kur Korumalı Mevduatta bankalara hesap açımı için verilen süre 31 Aralık 2023 tarihine uzatıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarında hesap açımı için yıl sonunda dolacak süre 1 yıl uzatıldı.
Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarının açımı için verilen süre gelecek yılsonuna kadar uzatıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında "Ekli Mevduat ve Kur Artışılarına Karşı Desteklemesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kanun Kamu Finansman ve Borç Yönetimin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 35. maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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