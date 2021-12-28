‘Kur korumalı’ sonrası Merkez’in sattığı dövizi şirketler ve yabancılar aldı
CHP, iktidarın kur korumalı (dövize endeksli) mevduat sistemini yaşama geçirdiği tarihlerdeki döviz hareketliliğini, “20-21 Aralık günlerinde ne oldu?” başlığıyla BDDK verileri üzerinden inceledi.
CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, yeni sistemin açıklanmasından bir önceki üç haftada (26 Kasım - 21 Aralık) bankalardaki döviz mevduatları 6.7 milyar dolar arttı ve 261.1 milyar dolara çıktı.
26 Kasım’da döviz mevduatları 254.2 milyar dolardı. Gerçek kişilere ait döviz mevduatı 26 Kasım’da 160.1 milyar dolar, 17 Aralık’ta 163.8 milyar dolar, 21 Aralık’ta ise 163.6 milyar dolar oldu. Ticari ve resmi kurumlara ait döviz hesapları ise 26 Kasım’da 94.2 milyar dolar, 17 Aralık’ta 96.2 milyar dolar, 21 Aralık’ta ise 97.3 milyar dolar. Raporda, bu üç haftada gerçek kişilerin döviz mevduatlarının 3.7 milyar dolar, ticari ve resmi kuruluşların döviz mevduatlarının da 3.1 milyar dolar arttığına dikkat çekildi. Yine raporda şu detay da öne çıktı: “17-21 Aralık günlerinde sadece gerçek kişilere ait döviz mevduatlarında 122 milyon dolarlık bir azalma yaşandı. Bu azalma da kur farkından kaynaklanıyor olabilir. Ticari kuruluşlar ve resmi kuruluşların döviz mevduatı ise aynı günlerde toplam 1 milyar dolar arttı. Yaratılmak istenen havanın aksine, vatandaşların ilk iki gün döviz satmadığı gözleniyor. MB’nin 20-21 Aralık günlerinde, kamu bankaları aracılığıyla 6-7 milyar dolarlık bir döviz sattığı tahminleri yapılıyordu. Bu dövizin bir kısmını şirketlerin aldığı gözleniyor. Geri kalan kısmının ise bankalar ve yabancılar tarafından alındığı tahmin ediliyor.” -
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