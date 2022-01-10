'Kur korumalı'ya düzenleme

10 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeleri devam eden “torba teklifte”, gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde açılan TL vadeli mevduat ve katılım hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankası’na nakit kaynak aktarma veya bu amaçla bankalara özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etme ve ihraç yapılacak bankaları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanı’na yetki veriliyordu.

Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında AKP önerge vererek bu hesaplar için Hazine ve Maliye Bakanı’na verilen bu yetkiler teklif metninden çıkarıldı. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Burada vatandaşın aklını karıştırmamak için... Şimdi, bazı söylentiler var. İşte ‘bu vade süresi bitince size borçlanma senedi verilecek’ falan diye. Yani bu muğlaklığı ortadan kaldırmak için bunların çıkarılmasını öneriyoruz” dedi.