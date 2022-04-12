Elazığlı çiftçi isyan etti: Üretim yapamayacak hale geldik, biz üretmezsek ekmek bulamazsınız

12 Nisan 2022 Salı, 14:48

Elazığlı çiftçi Barış Demir, artan fiyatlar ve girdi maliyetlerinden yakındı. Üretim yapamaz duruma geldiklerini belirten Demir, üretim konusunda devletten destek alamadıklarını ve mazot fiyatlarının çiftçinin belini büktüğünü söyledi.

Demir, şöyle konuştu:

"HER ŞEY ZAMLANIRKEN NASIL EKMEMİZİ BEKLİYORSUNUZ?"

"30 dönüm üzerine bahçe kurduk. Tarıma girdiğimizde ekonomiye kazandırırız dedik. Ama bir türlü de olmadı. Devletimizi hiçbir şekilde yanımızda göremiyoruz. Yani tarlaya gideceğiz. Zaten mazot fiyatları almış başını gitmiş. Hesap yapıyorum ne tarlaya gidebiliyorum ne de iş yapabiliyorum. Yani bu kadar mazot fiyatları gerçekten bizi yedi bitirdi. Bu işin ne bir alternatifi var ne de yapabileceğimiz herhangi bir şey var. Şimdi devlet girdiği zaman T.C. kimlik numarasından her şeyi net biliyorsa, benim üzerime 30 dönüm tarla var, benim burada ne kadar yaktığım belli. Bunu en basit bir traktörcüye gitseler yine bunu bu şekilde çözerler. Vereceği, bana 'al mazot kardeşim' demek. Yarısını da verseler biz yine belki bir şeyler yapabiliriz. Ama şu anda ne kımıldayacak bir halimiz var ne de gübre atacak bir durumumuz var. Her şey yüzde 100, yüzde 200 zamlanmış iken bizim nasıl ekmemizi bekliyorsunuz? Çiftçi olarak ben soruyorum. Siz kendi arabanızla mazot alırken, bir şeyler yaparken hiçbir şey düşünmedikten sonra biz nasıl düşüneceğiz?

"BİZ ÜRETİM YAPAMAZSAK SİZ ŞEHİRDE YİYECEK EKMEK BULAMAZSINIZ"

Koşarak il tarıma giriyoruz yüzde 18 KDV’sini ben veriyorum. Sene başında fiyat alıyorsunuz, o fiyatlara göre siz kendinizi ayarlıyorsunuz. Gidiyoruz bu sefer onda da herhangi bir destek yok. Ben bir de esnafım. Geçen sene bir de pandemide 3 bin lira para verdiniz. Şimdi bu sefer de çıkmışsınız onun 500 lirasını geri istiyorsunuz. Bizim tek isteğimiz; ya bize karışmayın, ya da bize adam gibi destek verin. Biz de kendimize bir şeyler yapalım. Ekonomiye bir şeyler kazandıralım. Çok bir şey istemiyoruz ki sizden. İstediğimiz tek şey bize, gerçekten çiftçiye, köylüye üretim. Eğer biz üretim yapmazsak, siz şehirde yiyecek ekmek bulamazsınız. Şehirde insanlar ne yiyecek ne yapacak? Yapacak hiçbir şey yok. Yani en basit çözüm üretim. Üretmedikten sonra ne kalkınır ne yükseliriz? Ne de geleceğe dair hiçbir şey olur. Parça alıyorsun yok. Bir şey yapayım diyorsun, yok bir şey yapamıyorsun. Her şeye zam gelmişken biz ne yapacağız? Nasıl üreteceğiz? Çiftçi olarak gerçekten de içler acısı bir durumdayız."



