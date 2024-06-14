Kurban Bayramında borsa açık mı? Bayramda ne zaman açıklanacak?
Yatırımcılar Kurban Bayramında borsa işlemleri yapıp yapamayacaklarını merak etti. Peki, Kurban Bayramında borsa açık mı? Bayramda ne zaman açıklanacak?
Türkiye’deki resmi tatiller, milli bayramlar ve küresel tatiller gibi bir ayrım var. Borsanın hangi günler açık olduğu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramında Borsanın açık olup olmayacağı merak ediliyor. etti. Peki, Kurban Bayramında borsa açık mı? Bayramda ne zaman açıklanacak?
KURBAN BAYRAMINDA BORSA KAPALI MI?
Kurban Bayramında Borsa, bayramın ilk 5 günü yani, 15-16-17-18-19 Haziran'da kapalı olurken 20-21 Haziran'da açık olacak.
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