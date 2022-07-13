Kurban pazarına gelen yetiştirici masraflardan, yurttaş fiyatlardan dertli

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’nin birçok kentinde kurulan kurban pazarlarından bu yıl hep aynı yakınma sesleri yükseliyor. Mazot fiyatlarındaki yüzde 225 artış, pazar yerlerindeki kiraların patlaması. Rakamlar maliyetlerdeki artışın, satış fiyatlarına yansıdığını açıkça gösteriyor. Geçen yıl 1300- 5 bin lira arasında olan küçük baş fiyatı, bu yıl 2 bin-8 bine çıktı. Fiyat artışlarının kurban kesim sayılarını düşürdüğü de yine rakamlarla ortada. 2021 yılı Kurban Bayramı’nda Türkiye çapında yaklaşık 3.7 milyon hayvan kesilirken bu yıl sayı 2.8 milyona gerilemiş.

6 GÜNE 20 BİN TL KIRA

İstanbul’da 202 kurban satış noktasından biri Ümraniye. Aksaray’dan 200 koyunla gelen Ramazan Mertoğlu’nun satılmayan 25-30 koyunu kalmış. Mertoğlu, satıştan hiç memnun değil. Zarar ettiğini vurguluyor. Damızlık koyunlarını satışa koyduğunu söyleyerek mesleği bırakacağını ekliyor ve “Hayvanları 20 bin liraya buraya getirdik. 6 gün için 20 bin lira kira ödedik” diyor.

Mertoğlu’na Et ve Süt Kurumu’nun elde kalan hayvanları alacağını hatırlatıyoruz. “3 bin liraya yetiştirdiğin koyununu 1500 liraya satar mısın?” yanıtını veriyor.

BELEDİYELER SINIR DİNLEMEDİ

Amasya’dan 138 kurbanlık getirdiklerini söyleyen Erdoğan Şahin ise devletin ev kiralarına yüzde 25 sınır getirdiğini hatırlatıyor ve “Belediye yüzde 100 zam yaptı kiraya. Geçen yıl 11 bin liraydı şimdi 20 bin lira ödedik. Nasıl ucuza satacağım da vatandaş hayvan alacak?” diye ekliyor.

Et ve Süt Kurumu’nun kalan kurbanlıkları alacağını duymamış Şahin. Şu yorumu yapıyor:

“Biz köyden geldik. Madem bu kurum gerçekten alıcı, gelsin pazara bir masa açsın, düzgün fiyat versin ona satalım. Yetiştirici eli boş dönecek. Yemciye olan borcunu ödeyemeyecek. Seneye yem alamayacak, bu işi bırakacak.”

Aksaray’dan 100 koyunla gelen Kamil ve Erdal Koyak kardeşler de bu işi bırakmak zorunda kalacaklarını anlatıyorlar. “Kira, nakliye derken para kalmadı cebimizde. Böyle giderse bu işi bırakmak zorunda kalacağız. Yemin torbası 430 lira olmuş istesek de yapamayız bu işi.”

"KURBANI DA BORÇ-HARÇ ALIYORUZ"

Pazarda alım yapan bir yurttaş ise fiyat düşer umuduyla son günü beklediklerini söylüyor. Umudunun boşa çıktığını söyleyen yurttaş, “İlk günle aynı fiyat, 3 bin liranın altına düzgün hayvan bulamıyoruz. Geçen yıl bayramdan önce gelip ayırmıştık kurbanımızı ama bu yıl bu fiyatlarla kesemeyiz diyorduk. Son gün bekledik fiyatlar düşecek mi diye. Çocukların gönlü olsun diye borç harç alıyoruz işte” diyor.