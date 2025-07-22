Küresel fiyat dalgası Türkiye’ye de ulaştı, yurttaş için lüks oldu: Kahvenin keyfi kaçtı

Son dönemde dünya genelinde kahve fiyatları tarihi zirveleri zorluyor. Özellikle Brezilya ve Vietnam gibi üretici ülkelerde iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve aşırı yağışlar rekolteyi düşürdü. Kahve vadeli işlemler piyasasında (C arabica) 2024 boyunca ton başına fiyatlar yüzde 60’a yakın yükseldi. Uzmanlar, 2025’te de küresel stokların daralacağı ve fiyatların yüksek kalacağı uyarısında bulunuyor.

Türkiye’de bu küresel dalgaya döviz kuru, enerji maliyetleri, gübre ve işçilik giderlerindeki artış da eklenince fiyatlar katlandı. Büyük kahve zincirlerinde orta boy bir Americano 130 liraya, latte ise 165 liraya satılıyor. Her gün bir fincan kahve içen bir kişinin aylık kahve harcaması 5 bin lirayı bulabiliyor.

FİYATI ARTIRSAK KİM ALIR

Kadıköy Moda’da butik kahveci olan Naboo Kafe’nin sahibi Kerem Şalvarlı, kahve borsasında fiyatların artmasının yanı sıra yurtiçinde de maliyetlerin işletmeleri zorladığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

“Elektriğe zam geliyor, kiralar yükseliyor. Çalışan maaşları derken işler zorlaşıyor. Biz en son zammı ocak ayında yaptık. Zamdan önce bir lattenin fiyatı 170 liraydı, şu an 185 lira. Fiyatları biraz daha yükseltsek kim içecek? Kâr etmiyoruz, insanlar iyi kahve içsin istiyoruz.”

Kahve yalnızca kafelerde değil, evde tüketim için alınan paketli ürünlerde de zamlandı. Popüler markaların 250 gramlık filtre kahve paketleri 350 liraya kadar yükseldi. Kapsül olarak makinelerde yapılan çeşitli markaların kahvelerinin de tanesi 30 liradan başlıyor. Bu durum, dışarıda kahve içmekten vazgeçen tüketicinin evdeki keyfini de önlüyor.