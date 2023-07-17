Küresel Haklar Endeksi: Türkiye'nin işçi karnesi kırık

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 03:13

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 2023 yılı “Küresel Haklar Endeksi Raporu” açıklandı. 148 ülkeyi inceleyen rapora göre Türkiye, 2023 yılında da çalışanlar için en kötü 10 ülkeden birisi oldu. Rapora göre, 2023’te çalışanlar için en kötü 10 ülke; Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Guatemala, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Türkiye olarak kayda geçti. Türkiye, geçtiğimiz yılda da işçi hakları açısından en kötü on ülke arasında yer almıştı.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, “Bu yıl işçi özgürlükleri ve haklarına saldırılar devam etti. Polis, protestoları baskı altına aldı ve sendika liderleri keyfi olarak gözaltına alındı. Buna ek olarak, işverenler örgütlenmeye çalışan işçilere müdahalede bulundu” ifadelerine yer verildi. Türkiye ayrıca Burundi, Haiti, Hindistan, ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte işçileri sendikal temsilden dışlayan ülkeler arasında yer aldı. Raporda Myanmar, Hong Kong, Dominik Cumhuriyeti, Hindistan ve Türkiye, sendika liderlerinin tutuklandığı veya gözaltına alındığı ülkeler olarak yer aldı.

Raporda küresel işçi haklarına ilişkin öne çıkan bazı bölümlerse şöyle oldu: