Küresel Haklar Endeksi: Türkiye'nin işçi karnesi kırık
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun 2023 Küresel Haklar Endeksi Raporu açıklandı. 148 ülkenin incelendiği raporda Türkiye, 2023’te çalışanlar için en kötü 10 ülkeden birisi oldu. Listede Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Guatemala, Myanmar, Tunus ve Filipinler yer aldı.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) 2023 yılı “Küresel Haklar Endeksi Raporu” açıklandı. 148 ülkeyi inceleyen rapora göre Türkiye, 2023 yılında da çalışanlar için en kötü 10 ülkeden birisi oldu. Rapora göre, 2023’te çalışanlar için en kötü 10 ülke; Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Guatemala, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Türkiye olarak kayda geçti. Türkiye, geçtiğimiz yılda da işçi hakları açısından en kötü on ülke arasında yer almıştı.
Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, “Bu yıl işçi özgürlükleri ve haklarına saldırılar devam etti. Polis, protestoları baskı altına aldı ve sendika liderleri keyfi olarak gözaltına alındı. Buna ek olarak, işverenler örgütlenmeye çalışan işçilere müdahalede bulundu” ifadelerine yer verildi. Türkiye ayrıca Burundi, Haiti, Hindistan, ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte işçileri sendikal temsilden dışlayan ülkeler arasında yer aldı. Raporda Myanmar, Hong Kong, Dominik Cumhuriyeti, Hindistan ve Türkiye, sendika liderlerinin tutuklandığı veya gözaltına alındığı ülkeler olarak yer aldı.
Raporda küresel işçi haklarına ilişkin öne çıkan bazı bölümlerse şöyle oldu:
- 10 ülkeden 9’u grev hakkını ihlal etti. Kanada, Togo, İran, Kamboçya ve İspanya’daki işçiler, grev kararlarının ardından cezai kovuşturmaya veya işten çıkarmaya maruz kaldı.
- Ülkelerin yüzde 77’si çalışan insanları sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkından dışladı. Göçmen, yerli ve geçici işçiler, kayıt dışı ekonomide çalışanlar, platform çalışanları ve özel ekonomik bölgelerdeki işçilerin örgütlenme özgürlüğü hakkı reddedildi.
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