Antalya'da elektrik akımına kapılan 2'si işçi 3 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki atık su terfi istasyonuna inen 2'si işçi, 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 08:15
Antalya'da elektrik akımına kapılan 2'si işçi 3 kişi yaşamını yitirdi
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Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünde (ASAT) çalışan işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, Çıplaklı Mahallesi'ndeki atık su terfi istasyonunda meydana gelen arızayı gidermek için istasyona indi.

Bu sırada iki işçinin yardım çağrılarını duyan civardaki yurttaşlardan Mahmut Yıldız da onlara yardım etmek için istasyona indi ancak aşağıda nedeni henüz belirlenemeyen bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı fark eden başka yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, indikleri istasyonda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Olay yerine gelen işçilerin ve Yıldız'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Görgü tanığı İsa Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahmut Yıldız'ı, içerideki iki kişiye yardım etmek amacıyla istasyona girmek istediğinde uyardığını belirterek "O da girdi. Adamı suyun içerisinden tuttu, kaldırdı. Ona da bir titreme geldi. O da direkt zaten suyun içerisine... Ben 112'yi aradım" dedi.

İşçiler ile Yıldız'ın cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.


Antalya Elektrik akımı İşçi

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