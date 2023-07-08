Küresel Haklar Endeksi: İşçi haklarında en kötü 10. ülkeyiz
Türkiye çalışma koşulları açısından her yıl geriliyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında yer aldı. CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, “İktidar, emeği sömürüyor” dedi.
148 ülkeyi kapsayan ve her yıl Türkiye, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yayımlanan Küresel Haklar Endeksi, Türkiye’deki çalışma koşullarının en kötü seviyeye gerilediğini ortaya koydu.
Türkiye; Bangladeş, Beyaz Rusya, Mısır, Guatemala, Ekvador, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Esvatini’yle birlikte çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, dün yaptığı yazılı açıklamada duruma tepki gösterdi.
(Gamze Akkuş İlgezdi)
Türkiye’nin, AKP döneminde, gelişmekte olan ülkeler kategorisinden dahi aşağıya düştüğünü, işçilerin insanlıkdışı çalışma koşullarına mahûm edildiğini belirten İlgezdi, “Ekonomiyi ve çalışma hayatımızı çöküşe götürenlerin gözlerinde ışıltı, emekçilerimizin yüzünde ise hüzün var. Geçmişte, ‘Türkiye, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde’ denilirdi. Şimdi ise ucuz işgücü sisteminin, vahşi kapitalizmin en yoğun uygulandığı ülkelerle aynı listedeyiz. Bu iktidarın inşa ettiği işçi ve sendika düşmanı rejimden ötürü, diğer birçok alanda olduğu gibi işçi hakları endekslerinde de diplerdeyiz” dedi.
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