Windows kaynaklı küresel kesinti yaşanıyor: Bankalar, havayolu şirketleri ve medya hizmet dışı kaldı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:38

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:29

Windows iş istasyonlarında görülen mavi ekran hatası nedeniyle bankalar, havayolu şirketleri, telekomünikasyon firmaları, TV ve radyo yayıncıları ile süpermarketler çevrimdışı kaldı.

Sky News UK, Melbourne Havalimanı ve Thameslink gibi büyük şirketler de bu kesintiden etkilendi. Siber güvenlik firması Crowdstrike'ın subreddit'inde, Hindistan, ABD ve Yeni Zelanda'da sorunlar yaşandığı bildirildi.

ŞİRKETLER VE HİZMETLER ETKİLENDİ

Sky News UK, cuma sabahı yayında olmadığını duyurdu. Spor sunucusu Jacquie Beltrao, X platformunda "Açıkça yayında değiliz - deniyoruz" dedi. Melbourne Havalimanı ise bazı havayolu şirketlerinin check-in işlemlerinin etkilendiğini belirterek, yolculara "check-in için biraz daha fazla zaman ayırmaları" tavsiyesinde bulundu.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. Türkiye'de ise SunExpress siber saldırıya uğradığını açıklarken THY ise yazılım kaynaklı sorun tespit edildiğini ve önlemler alındığını duyurdu.

İngiltere'deki hastanelerde sağlık randevu sistemi çöktü, Avustralya'da bankacılık ve hava yolları, telekom medya şirketleri sistemlerinde sorun yaşandı. Amerikan havayolları şirketleri uçuşları geçici olarak durdurdu.

Birleşik Krallık'taki büyük bir tren şirketi, yolculara "yaygın IT sorunları" nedeniyle aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Govia Thameslink Railway'in dört markası – Southern, Thameslink, Gatwick Express ve Great Northern – sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Tüm ağımızda yaygın IT sorunları yaşıyoruz. IT ekiplerimiz sorunun kaynağını belirlemek için aktif olarak çalışıyor. Belirli lokasyonlarda sürücü çizelgelerine erişim sağlayamıyoruz, bu da özellikle Thameslink ve Great Northern ağlarında kısa sürede iptallere yol açabilir. Ayrıca, gerçek zamanlı müşteri bilgi platformlarımız da etkilenmiş durumda."

SORUNUN KAYNAĞI

Crowdstrike, mavi ekran hatalarının birçok lokasyonda gözlendiğini ve sorunun şu anda araştırıldığını bildirdi. Şirket, sorunun Falcon Sensor ürününe bağlı olduğunu ve mühendislik ekiplerinin sorunu çözmek için çalıştığını belirtti. Şirket daha sonra yaptığı açıklamada, mühendislerin sorunu bir içerik dağıtım problemi olarak belirlediklerini ve değişiklikleri geri aldıklarını duyurdu.

Avustralya'nın ulusal siber güvenlik koordinatörü Michelle McGuinness, hükümetin bu kesintinin üçüncü taraf bir yazılım platformundan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti. McGuinness, "Avustralya genelinde birçok şirketi ve hizmeti etkileyen büyük çaplı bir teknik kesintiden haberdarım" dedi.

Microsoft, kullanıcıların 365 bulut tabanlı uygulama hizmetlerine erişim sağlayamayabileceğini bildirdi. Teknoloji devi, aynı gün ABD'de havayolu şirketlerini etkileyen bir bulut kesintisi yaşadığını da belirtti ancak bunun ayrı bir sorun olduğunu söyledi.