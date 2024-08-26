Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:18

Güncelleme: 26.08.2024 - 10:18

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

FAİZ İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?

Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin ise arttığını ifade ederek, "Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Fed Başkan Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 3,85 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, konuşmanın ardından yüzde 3,79'a kadar düştü. Dolar endeksi de Powell'ın açıklamalarının ardından 100,7 ile son bir yılın en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

Yıl sonuna kadar yapılacak indirimlerinin toplamının 100 baz puan olacağı yönündeki öngörüler de güçlü kalmaya devam ederken, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.510 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 78,7 dolardan işlem görüyor.

ECB'DEN 3 KEZ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 1,14, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Fed'in eylülden itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar üç kez daha faiz indirmesi bekleniyor.

Analistler, bölgede açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beslemeye devam ettiğini kaydederek, bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 ve İtalya'da FTSE MIB yüzde 1,02 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.

Asya pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin Merkez Bankası (PBoC), temmuzdaki 20 baz puanlık indirim ardından bu ay politika faizini sabit tuttu.

Banka, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,3 faizle 300 milyar yuan (42,2 milyar dolar) nakit aktardı. Ancak daha önce verilen 401 milyar yuan (56,3 milyar dolar) kredinin vadesi 15 Ağustos'ta dolduğundan bankacılık sisteminden 101 milyar yuan (14,1 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu.

PBoC, temmuz ayında politika faizini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e çekmişti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükseldi.