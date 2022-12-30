Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

30 Aralık 2022 Cuma, 09:25

Küresel piyasalar, ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilerle senenin son işlem gününde pozitif seyrediyor.

ABD'de makroekonomik veriler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 24 Aralık ile biten haftada 225 bine çıkarak piyasa beklentileriyle paralel bir seviyede gerçekleşti.

AMERİKAN BORSASI TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELDİ

Fed'in enflasyonu düşürme hedefinin bir parçası olarak iş gücü talebini soğutmaya çalıştığı bir dönemde, işsizlik maaşı başvurularında görülen artış, Banka'nın gelecek faiz artırımlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine yardımcı oldu.

Söz konusu verinin ardından ABD'de tahvil faizleri üç işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandırırken, Amerikan borsası teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 8'in üzerinde artarken, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet ve Meta'nın hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 27 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Tasarıda Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında, S&P 500 yüzde 1,75, Nasdaq endeksi yüzde 2,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, artan faiz oranlarıyla kasımda ivme kaybetti.

Borsalarda ise teknoloji hisselerindeki yükselişler endekslerin toparlanmasını destekledi. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,20 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni günde ise düşüşle başladı.

New York borsasındaki risk iştahı Asya piyasaları ile yeni güne de taşınırken, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması yükseliş eğilimini törpülüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

YURT İÇİNDE BORSA GÜNÜ YÜZDE 2,46 ARTIŞLA KAPATTI

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 artışla 5.476,92 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7087'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7090'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.450 ve 5.340 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.