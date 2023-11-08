Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:03

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:03

Piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerin sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürüyor.

Dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmek için yetersiz olduğunu göstermesi durumunda daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduğunu belirtti.

Bowman, tahvil faizlerinde eylül ayından bu yana yaşanan artışın, finansal koşulların sıkılaşmasına yol açtığını kaydetti.

BANKALAR FAİZİN SABİT BIRAKILMASINI İSTİYOR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da tahvil faizlerinde son haftalarda görülen artışın, tahvil piyasası için "depremden" başka bir şey olmadığını aktardı.

Waller, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 4,9'luk büyümesinin ise Fed'in bir sonraki politika hamlesini değerlendirirken izlenmesi gereken bir performans olduğunu dile getirdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise finansal koşulların enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olup olmadığını değerlendirmek için bankanın geçen haftaki toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını desteklediğini ancak mücadelenin henüz kazanılmadığını ifade etti.

BRENT PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Öte yandan, yavaşlayan ekonomik aktivitenin talep tarafını olumsuz etkileyeceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesiyle dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 değer kaybederek 81,6 dolara inerken, yeni günde de yüzde 0,4 azalışla 81,3 dolarla 24 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.966 dolardan alıcı buluyor.

Dün tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD Hazinesi'nin tahvil ihracı bugün de 40 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihracıyla devam edecek.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

ÜRETİCİ FİYATLARI ARTIŞ KAYDETTİ

Avrupa borsalarında dün yön arayışının hakim olduğu görülürken, bölgede makroekonomik veriler de karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün, açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 12,4 düştü. Almanya'da sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 1,4 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dünkü açıklamalarında, ECB'nin politika faizlerini bir süre burada tutmaya odaklandığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da dün yaptığı açıklamada, ECB'nin politika faizini gelecek yıl boyunca yüzde 4 seviyesinde tutmak zorunda kalabileceğini bildirdi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 artarken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

ÇİN EKONOMİSİNE DAİR ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

Asya pay piyasalarında yeni günde satış baskısı öne çıkarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ediyor.

IMF, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,4'e, gelecek yıl için de yüzde 4,6'ya yükseltse de gelecek 5 yıl içinde Çin büyümesine yönelik beklentilerin zayıf olması dikkati çekti.

IMF'nin açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ultra gevşek para politikalarını sonlandırmak için reel ücret artışlarının pozitife dönmesini beklemek zorunda olmadıklarını dile getirdi. Analistler, bu durumda bankanın güvercin politikaları terk ederken beklenenden biraz daha erken adım atabileceğini aktardı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.