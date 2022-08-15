Kuru bamya gram altınla yarışıyor
Kocaeli'de kilosu 800 ile 1000 TL'den alıcı bulan kuru bamya, fiyatıyla adeta gram altınla yarışıyor.
Anadolu'nun sevilen lezzetlerinden olan kuru bamyanın kilosu 800 ile 1000 TL arasında satılıyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, yurttaşlar tarafından da ilgi görüyor. Taze bamyanın kilosu pazarda 40 TL'den satışa sunulurken, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.
"MAHSUL AZ ÇIKINCA FİYATLAR YÜKSELİYOR"
Dükkanında kuru bamya satan aktar Emin Özcan, "Elimizde geçen senenin mahsulleri var. Bu nedenle kuru bamyayı 800-1000 lira arasında müşterilerimize veriyoruz. Yeni sezonda bize gelişinin 1000 lira olacağını bekliyoruz, tabii bunu zaman gösterecek. 800 TL'ye mi satarız yoksa bin 250 TL'ye mi satarız, arz-talep mahsulün durumuna bağlı. Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor. Genelde bilinçli insanlar dizlerdeki sıvı kaybına ve diz ağrılarına iyi geldiğinden dolayı kuru bamya tohumunu tüketiyorlar. Bunun yanı sıra vücuda faydalı olduğundan dolayı bamya çiçeğini et ile harmanlayarak yemek yapıyorlar" dedi.
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