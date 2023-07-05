Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:34

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:34

Kurumlar vergisini kimler öder? Kurumlar vergisi nedir? soruları merak edilenler arasında yer alıyor. Son günlerde arama motorlarında sıklıkla aratılan vergi türlerinden biri olan kurumlar vergisi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Kurumlar vergisi nedir, kimler öder? Kurumlar vergisi oranı 2023 arttırıldı mı? İşte ayrıntılar...

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

Kurumlar vergisi (KV), kurum kazançları üzerinden alınan doğrudan/dolaysız bir vergi türüdür. Gelir üzerinden alınan vergiler kategorisindedir. Ancak gelir vergisi gibi subjektif değil, objektif nitelikte bir vergidir; bu nedenle artan oranlı tarife yapısına değil, düz/sabit oranlı tarife yapısına sahiptir. Kurumlar, gerçek kişilerin oluşturduğu hukuki yapılardır. Kurumların elde ettikleri kazançlar, kurum ortaklarına dağıtılır ve dağıtılan bu gelir üzerinden gelir vergisi ödenir. Bu nedenle gelir vergisinden farklı, ayrı bir kurumlar vergisine gerek olup olmadığı tartışmalıdır. Bu tartışmaları kurumlar vergisi lehine görüşler ve aleyhine görüşler olarak sınıflandırmak mümkündür.

KURUMLAR VERGİSİNİ KİM ÖDER, KURUMLAR VERGİSİNE TABİİ OLANLAR KİM?

1950 reformu kapsamında yürürlüğe giren 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ile gerçek kişi ve kurum gelirleri ayrıştırılarak gelir üzerinden alınan vergiler ikili bir yapı içinde düzenlenmiştir.

Ardından, 5520 sayılı KV Kanunu, 5422 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Şu an Türkiye'de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uygulanmaktadır. 2021 yılı itibarıyla kurumlar vergisi oranı %22'dir.

Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefleri; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarıdır (KVK md.1).

KURUMLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Kurumlar vergisi mükellefleri, her üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez geçici vergi ödemekle yükümlüdürler. Geçici vergi dönemlerinde ödenen vergiler, ilgili mali yıl sonunda tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarından, peşin ödenen vergiler adı altında düşülür.