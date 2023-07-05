Airfryer nedir? Airfryer alırken nelere dikkat edilmeli?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:48

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:48

Lezzetten ödün vermeden, çok az yağ ile kolay ve pratik bir şekilde yemek yapmaya yardımcı Airfryer’lar son zamanlarda herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. Airfryer’ların en önemli özelliği, yiyecekleri hızlı ve az yağda pişirmesi...



AİRFRYER NEDİR?

Airfryerlar son zamanların popüler küçük ev aletlerinden. Ancak bilinen fritözlerden farkı; yağ içinde değil sıcak havayla pişiriyor olması. Kızartma, patates, sebze, atıştırmalık, kırmızı ve beyaz et gibi pek çok farklı yemeği hazırlamaya yardımcı olan Airfryer’lar bilhassa dondurulmuş gıdaları pişirme ve hamur işlerinde de harika sonuçlar veriyor.

AİRFRYER ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Airfryer ürünlerinin bu kadar popüler olmasının en önemli nedeni bol yağda kızartılan ürünlere kıyasla daha az yağda, daha az kalorili yiyecekler hazırlanmasını sağlaması nedeniyle daha sağlıklı bir alternatif olarak görülmeleri. Ancak; Airfryer alırken çeşitli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor….

AİRFRYER’İN KAPASİTESİNE DİKKAT!

Airfryer alırken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri ürünün kapasitesi. Airfryer’lar 2 kişiden 8 kişiye kadar yiyecek hazırlamaya olanak tanıyan kapasitelerde olabiliyor. Kapasite arttıkça fiyat da artıyor. Bu nedenle kapasiteyi doğru seçmek fiyat açısından daha uygun bir modele yönelmenize olanak tanıyor.

AİRFRYER KOLAY TEMİZLENMELİ!

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, satın aldığınız ürünün kolay temizlenebilir olması. Her ne kadar diğer fritöz ürünlerine kıyasla daha kolay temizlenebilir olsa da temizlik açısından en uygun cihazı almakta fayda var. Birbirinden ayrılan ve kolayca yerinden çıkarılıp takılabilen parçalara sahip bir Airfryer temizlik işinizi büyük ölçüde kurtaracaktır.

AİRFRYER PROGRAMLAMA VE PİŞİRME SEÇECEĞİ!

Airfryer ürünleri basitten karmaşığa doğru birçok seçeneğe sahip. Bazı ürünler yalnızca pişirme süresi ve ısı derecesi ayarlanacak şekilde oldukça basitken bazıları pişirilecek yiyeceğin türüne kadar ayrıntılı ayarlara sahip olabiliyor. Bu tür ürünler pişireceğiniz ürüne göre ayarları otomatik olarak yapmanızı sağlayarak işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

AİRFRYER AKSESUARLARI İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR!

Airfryer’lar yalnızca patates ya da diğer yiyecekleri kızartmak için kullanılmıyor, aynı zamanda ekmek yapmaktan kek ve hatta pilav yapmaya kadar birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. Ancak bu gibi yiyecekleri hazırlarken farklı aksesuarlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Aldığınız ürüne bu aksesuarların dahil olması fiyat ve kullanışlılık açısından işinizi kolaylaştıracaktır. Bu nedenle alacağınız ürüne aksesuarların dahil olup olmadığını araştırın.

AİRFRYER’IN PİŞİRME GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ!

Airfryer’ların pişirme gücü değişebiliyor, güç arttıkça elektrik tüketimi de artıyor. Dolayısıyla elektrik tüketimi açısından kapasite ve pişirme gücünün en uygun şekilde seçilmesi büyük önem taşıyor. Gereksiz büyük ve yüksek pişirme gücüne sahip bir ürün almanız elektrik tüketimini ve dolayısıyla elektrik faturanızı artıracaktır.

AİRFRYER KULLANMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?



Çok az yağ kullanılması, bu hem sağlık hem de ekolojik açıdan büyük fayda sağlıyor



Pişirme sırasında duman ve kokuyu engelliyor.

Kızartma sırasında oluşan sağlık açısından olumsuz etkiye sahip bileşiklerin ortaya çıkmasını büyük oranda engelliyor.



Kısa sürede pratik bir şekilde yiyecek hazırlanmasına olanak tanıyor.



