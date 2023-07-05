Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:59

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:59

Asperger Sendromu'nun kelime anlamı merak ediliyor. Asperger sendromu nasıl anlaşılır ve tedavi edilebilir mi soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Asperger nedir? Asperger Sendromu nedir, neden olur? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir? Asperger Sendromu tedavisi nasıl yapılır? İşte, Asperger Sendromu hakkında merak edilenler...

ASPERGER SENDROMU NEDİR, NEDEN OLUR?

Çocuk doktoru Hans Asperger’den ismini alan, otizm spektrum bozukluğunun (OSB) bir çeşidi olarak bilinen sendrom, sosyalleşebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneklerini sınırlayan bir bozukluktur. Bu sendroma sahip olan kişiler dar ilgi alanlarına sahip olup, katı rutinler ve sıklıkla tekrarlayan davranışlar sergilerler.

Diğer otizm spektrum bozukluklarında olduğu gibi Asperger sendromunun da nedenleri henüz tam olarak tespit edilebilmiş değil. Ancak çeşitli biyolojik, çevresel ve genetik faktörlerin yatkınlık oluşturduğu biliniyor.

ASPERGER SENDROMU ÖZELLİKLERİ NELER?

Yaygın gelişimsel bozukluklardan biri olan Asperger sendromu tek bir semptomdan çok bir dizi semptom ile ayrılır. Sosyal etkileşimde bozukluklar, stereotipik ve sınırlı ilgi ve eylemler ve bilişimsel gelişimde klinik anlamda önemli olmayan gecikme görülmemesi ile dil becerisinde genel bir gecikme olmamasıyla belirlenir. Dar kapsamlı bir konuyla yoğun ilgilenme, tek yönlü laf kalabalığı, sınırlı vurgu ve tonlama, ve motor sakarlık bu durumda tipik olarak rastlanır ancak tanı için gerekli değildir.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz teması kuramamak

Sosyal ilişkilerde beceriksizlik

Yüz ifadesi, beden dili gibi sosyal mesajları anlayamamak

Olağandışı konuşma kalıpları kullanma ve mizahı, alaycılığı ya da normal konuşma için olan jestleri,sosyal ipuçlarını anlamakta zorlanma

Daha az duygulanma göstermek

Daha çok yalnız vakit geçirmek istemek,

Tek bir konuya aşırı ve yoğun ilgi gösterme

İlgi duyduğu konuya tekrar dönmek,

Aynı hareketleri tekrarlama

Değişikliğe uyum sağlamada güçlük çekmek

Hastalığın ilerleyen yıllarında kaygı bozuklukları ve duygu durum bozuklukları da belirtilere dahil olabiliyor.

ASPERGER SENDROMU TANISI NASIL KOYULUR?

Asperger sendromunda ilk belirtiler 4 ila 11 yaşlarında başlar ve teşhis bu yaşlarda konulmaktadır. Kızlara oranla erkeklerde daha yaygın olarak görülen asperger sendromunun kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.

ASPERGER SENDROMU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Aspergen sendromunun kesin tedavi yöntemi bulunmuyor. Öte yandan uygulanan bazı tedavi yöntemleri, çocuğun hayatını kolaylaştırmaya ve iyileştimeye neden oluyor. Bu tedavi yönetmeleri arasında; sosyal beceri eğitimleri, konuşma ve dil terapileri, bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi bulunuyor.