Kuruyemiş fiyatları cep yakıyor: 'Geçen seneye göre neredeyse iki katı'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:30

Yeni yıla sayılı günler kala tarihi Taşbaşı Çarşısı’nda yılbaşı haraketliliği başladı. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan çerez ve kuruyemişe ilgi artarken esnaf, yurttaşın en çok karışık çerezi tercih ettiğini belirtti.

KARIŞIK ÇEREZ 180 TL

Yurttaşın gözdesi karışık çerezin geçen sene 115 TL’ye bu yılbaşı öncesi ise 180 TL’ye satıldığını söyleyen kuruyemiş esnafı, maliyetler arttığı için fiyatların yükseldiğini dile getirdi.

Yurttaş ise, geçen seneye göre neredeyse iki katına çıkan kuruyemiş fiyatlarından şikâyet etti.

"GEÇEN SENE 100 TL’ DEN SATTIĞIM FINDIK 160 TL OLDU"

Uzun zamandır kuruyemişçilik yapan Görkem Türkoğlu, satışlarda yoğunluğun başladığını belirtti.

Kar marjını düşürüp ellerinden gediğince halkı memnun etmeye çalıştıklarını vurgulayan Türkoğlu, “Emeklilerin de maaşlarını almasıyla birlikte yoğunluk hafiften başladı. Bizim halkımız çıkmışken aylık temel gıda ihtiyaçlarının yanında kuru yemişini de alıyor. Vatandaş daha çok karışık çerezi tercihi ediyor. Geçen seneye göre fiyatlarda artış var. Biz de kar marjını düşürdük, elimizden geldiğince halkımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Geçen sene 115 TL’ye sattığımız karışık çerez şu an 180 TL oldu. Gönül ister ki düşük maliyetten alıp düşük fiyattan daha çok satalım. Halk direkt bizle muhatap olduğu için topu bize atıyor ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Geçen sene 100 TL’ den sattığım fındık 160 TL oldu. Fıstık ise 48 TL’den 72 TL’ye yükseldi” diye konuştu.

"ESKİDEN 10-20 TL'LİK ÇEREZ ALIP 1 AY YERDİK"

Eskiden aynı fiyata aldığı çerezin daha uzun süre yendiğini söyleyen Fikrîye İleri, “Bir ölü maaşıyla geçiniyorum. Nasıl yapacağımı ben de şaşırıyorum. Torunlarım anneanne şunu al bunu al diyor, taleplerine yetişemiyorum. Eskiden 10, 20 TL’lik çerez alıp 1 ay yerdik. Bizler için yılbaşı ölmüştür” dedi.

Taşbaşı çarşısı ucuz olduğu için alışveriş yapmayı tercih ettiklerini dile getiren Suat Yıldızken, geçen seneye göre farkın en az 2 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

Başka yerlerde fiyatların çok daha pahalı olduğunu söyleyen Yıldızken, “Ucuz olan karışık çerezi almayı tercih ediyoruz. Lüks karışık olan biraz daha pahalı. Taşbaşı çarşısı ucuz diye burada alışveriş yapamaya geliyoruz. Başka yerde fiyatlar çok daha pahalı. Geçen seneye göre en az 2 katı fark var. Çerezin içindeki protein, vitamin ve minareli sağlığımız için almamız lazım” ifadelerini kullandı.

Geçen seneye göre fiyatlarının artmasının nedeninin fırsatçılar ve stokçular olduğunu söyleyen Ayhan Akın ise fiyatların uçtuğunu dile getirdi.