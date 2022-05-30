Kuşadası’nda kiraz hasadı başladı
Kirazı ile meşhur Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinin Kirazlı Mahallesi, adını aldığı kirazın hasadına başladı. Türkiye’nin kiraz üretim bölgelerinden Kuşadası’nda sezonun ilk kirazını alındı. Bu yıl rekoltesi yüksek olan kirazın kilosunun şu an 25 ile 40 TL arasında satıldığı belirtildi.
Üreticilerden Alican Uluçay, "Geçtiğimiz yıl ağaçlarda verim yoktu. Bu sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla ürün var. Bu yıl herşeyde olduğu gibi kirazda pahalı, ilerleyen günlerde fiyatlar düşer diye umuyorum, yurttaşlar daha ucuz kiraz yer” dedi.
Video Haberler
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- 8 soru 8 kötü haber
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var