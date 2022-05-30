Kuşadası’nda kiraz hasadı başladı

Kirazı ile meşhur Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.

İHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00
Kuşadası’nda kiraz hasadı başladı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinin Kirazlı Mahallesi, adını aldığı kirazın hasadına başladı. Türkiye’nin kiraz üretim bölgelerinden Kuşadası’nda sezonun ilk kirazını alındı. Bu yıl rekoltesi yüksek olan kirazın kilosunun şu an 25 ile 40 TL arasında satıldığı belirtildi.

Üreticilerden Alican Uluçay, "Geçtiğimiz yıl ağaçlarda verim yoktu. Bu sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla ürün var. Bu yıl herşeyde olduğu gibi kirazda pahalı, ilerleyen günlerde fiyatlar düşer diye umuyorum, yurttaşlar daha ucuz kiraz yer” dedi. 

 


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