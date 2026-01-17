Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kütahya Valisi: Vatandaşlarımız iş beğenmiyor, firmalarımız Hindistan'dan işçi getiriyor

17.01.2026 09:46:00
DHA
Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni üretime başlayan fabrikalarımız işçi bulmakta zorlandığını belirtirken "Hatta firmalarımızdan bir tanesi burada işçi bulamadı, Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir fabrikamız, bir tesisimiz daha Hindistan'dan getirdi" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlandığını ve bazı fabrikaların üretime başladığını, özellikle kentteki sanayi bölgelerinde işçi sorunu nedeniyle fabrikaların eksik kapasiteyle çalıştığını söyledi.

Sanayide hedeflenen istihdam rakamlarına ulaşmakta zorlanıldığını söyleyen Vali Işın, "Kütahya'da 6 tane organize sanayi bölgemiz var. Zafer Organize Sanayi Bölgesi bitti. Bazı fabrikalar üretime başladı. İnşallah 2026 ve 2027’de tam kapasiteyle üretime başlayacaklar. Burada düşünülen istihdam 15-20 bin arasındadır” dedi.

"HİNDİSTAN'DAN İŞÇİ GETİRDİLER"

Merkezdeki organize sanayi bölgelerinde de genişleme alanları oluşturulduğunu belirten Vali Işın, fabrikaların işçi yetersizliği nedeniyle tam kapasiteyle çalışamadığını söyledi. Vali Işın, bazı işletmelerin yabancı ülkelerden iş gücü temin ettiğini ifade ederek, "Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni üretmeye başlayan fabrikalarımız işçi bulmakta zorlanıyor. Hatta firmalarımızdan bir tanesi burada işçi bulamadı, Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir fabrikamız, bir tesisimiz daha Hindistan'dan getirdi. Bir başkası Venezuela'dan getirdi. Çünkü bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef, çalışmak istemiyorlar, verilen işi beğenmiyorlar, mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar, yani memuriyet istiyorlar. Büro işi istiyorlar. Biz adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Böyle olduğu zaman da dışarıdan iş gücünü getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Halihazırda bizim merkezde söylenen 4 bin civarında bir eksik kapasiteyle çalışma söz konusudur. Yine Zafer Organize Sanayi Bölgesi böyle giderse muhtemelen işçilerin çok büyük bir kısmı dışarıdan yani yabancı ülkelerden getirilecek" diye konuştu.

"KÖY KÖY DOLAŞIP, ANONSLA İŞÇİ ARIYORLAR"

İŞKUR verilerine göre kentte yaklaşık 3 bin kadar kişinin iş aradığını ancak işe başlayanların kısa sürede bıraktığını anlatan Vali Işın, "İŞKUR, firmalarla işçi arasında diyalog kuruyor ancak gidiliyor, 1-2 gün çalışılıyor, tekrar geri geliniyor. Çalışılmıyor, çalışmak istenmiyor. Bu büyük bir problemdir. Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak işçi arıyor. Buna rağmen yeterli dönüş alamadılar. Geçen gün bir tekstil fabrikasına gittim. 600 kişi kapasiteli bir fabrika. Büyük bir kısmının boş olduğunu gördüm. Biz eksik kapasiteyle çalışıyoruz, üçte bir kapasiteyle çalışıyoruz, çünkü işçi bulamıyoruz, dediler. Simav’da bu yıl faaliyete geçecek organize tarım bölgesinde sadece seralarda yaklaşık 2 bin kişiye ihtiyaç duyulacak" dedi.

#işsizlik #Kütahya

