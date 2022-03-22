Kütahya'da ekmeğe 1 Mayıs'ta zam yapılacak

22 Mart 2022 Salı, 15:11

Ülke genelinde un fiyatlarına gelen zamlar Kütahya’da ekmeğe de yansıdı. 2022 yılının ilk ekmek zammının 1 Mayıs günü uygulamaya gireceğini açıklayan Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, girdilerinde yüzde 110’luk bir artış olduğunu belirterek, yüzde 20’ye tekabül eden 50 kuruşluk zammın zararlarını karşılamayacağını belirtti.

GRAMAJ DÜŞTÜ FİYAT YÜKSELDİ

Kütahya’da en son Kasım 2021’de zamlanan ekmeğe mayıs ayında bir zam daha yapılacak. Alınan karar kapsamında 2,5 liraya satılan 220 gramlık ekmek, 210 grama düşürülerek 3 liraya satılacak. Yeni fiyat tarifesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uygulamaya girecek. Ekmekle birlikte zamlanan simit 3,5 liradan; sade ramazan pidesi 7, susamlı ramazan pidesi ise 8 liradan satılacak.

"YAPILAN ZAM ZARARIMIZI KARŞILAMIYOR"

Fırıncılar Odası Başkanı Murat Duran, yapılan zamların mecburi olduğunu, girdilerinin yüzde 110 arttığını belirtti. Duran, "Yapılan zam bizim zararımızı karşılamaz. 2,5 lira üzerinden hesap ettiğimizde yüzde 20’lik bir zamma tekabül ediyor. Ancak bizim girdilerimize gelen yüzde 110’luk zammı uygulamaya kalksak bir ekmeğinin fiyatının en kötü 4 lira olması lazım. Çünkü akaryakıta, doğalgaza, elektriğe gelen zam yüzde 3-5-10’luk bir rakam değil. Bugün 3 lira da bizi kurtarmaz" dedi.

"ÜLKE GENELİNDE UN TEDARİK SIKINTISI VAR"

Duran yaşanan un tedarik sıkıntısına da değindi. Ülke genelinde olduğu gibi Kütahya’da da tedarik sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Murat Duran, "Un tedarik sıkıntısı, Toprak Mahsulleri Ofisi’ndeki buğday sıkıntısı nedeniyle şubat ayının 15’inden beri tüm Türkiye’de yaşanıyor. Geçtiğimiz cumadan itibaren yapılan buğday stoku ile sıkıntımız bir nebze de olsa çözüldü" dedi. Duran yüzde 30’luk bir tedarikin olduğunu, sorunun tam olarak ortadan kalkmadığını da sözlerine ekledi.