Kuyumcukent’te ortalık karıştı: Kuyumcuları aidat böldü

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:06

İstanbul’da altın ticaretinin kalbinin attığı, 40 bin çalışan ve binlerce atölyenin bulunduğu Kuyumcukent’te ortalık karıştı. 800 liralık aidatın bir yılda 2 bin liraya yükseldiği Kuyumcukent’te geçen hafta yapılan Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Genel Kurulu’nda gerginlik yaşandı. Normalde seçimli olmayan genel kurulda, katılımcıların önergeleri ile seçime gidildi. Mevcut yönetim salonu terk ederek “güvenlik” gerekçesiyle genel kurulun iptal edildiğini söyledi.

KARARLAR HÜKÜMSÜZDÜR

Ancak divan heyeti ile birlikte genel kurul devam etti ve seçimler yapıldı. Mevcut yönetim, seçimin hukuksuz olduğunu belirterek yeni yönetime karar defterini vermedi ve yönetimi teslim etmedi. Konu mahkemeye taşınırken yargı kararı kesinleşene kadar Kuyumcukent’te belirsizlik sürecek. Mevcut yönetimden ulaştığımız isimler “Konu yargıda” diyerek görüş vermedi.

Kurulda seçimi kazanan Mustafa Yılmaz ise “Mevcut yönetim ‘Güvenliğimiz yok’ gibi bahanelerle genel kurulu terk etti ve şimdi çıkan kararı kabul etmiyor. Toplam 2 bin 200 malik var, tabii hepsi katılmıyor seçime, seçimde bize 700 oy çıktı. Son seçimde 20 malik ile yönetime gelenler 700 malikin oyunu saymıyorlar. Dava sonuçlanana kadar yönetim onlarda kalacak ama alacakları kararlar hükümsüzdür” diye konuştu.