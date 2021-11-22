Kuyumculardan sahte altın uyarısı
Siirt’te kuyumcular, internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, yurttaşların güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı.
Siirt’te yıllardır kuyumculuk yapan Gökçen Işık, yurttaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı.
Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Işık, “Altın fiyatlarının artması sebebiyle dolandırıcılık da arttı. Vatandaşlarımız internet sitelerinden altın almaya başladı. Vatandaş da haklı. Niye internet sitesinden alıyor? Benim sattığım çeyrek bin liraysa internette 950 lira 50 lira ucuz olması ona cazip geliyor. Ama ne aldığını bilmiyor. Adam çeyreğini alıyor bir iki ay sonra bana satmaya geldiğinde, altının sahte olduğunu söylediğimizde çok şaşırıyor. Bilezik alıyor 22 ayar ama ayarlarıyla oynuyorlar 18 ayar, 19 ayar, 20 ayar çıkıyor. Yani 10 bin liralık bilezikte bin 2 bin liralık fark ediyor. Tabi müşteri bunların farkına varmıyor" dedi.
Müşterilerini bilindik internet sitelerinden ve tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda uyardıklarını belirten Işık, "Çok dikkat edilmesi gerekir. Vatandaşlara bir uyarıdır bu bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler internet sitelerine bulaşmasınlar çünkü çok sorunlar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
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