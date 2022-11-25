KYK borç sorgulama nasıl yapılır?

25 Kasım 2022 Cuma, 17:08

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu: "Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermiştik. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Yurt ücretlerinde artış olmayacak. 27 milyar TL'lik bir tutar gençlerin omuzlarından alındı. AKP'nin tüm alanlarda olduğu gibi gençlikte ve sporda devrimleri devam ediyor. Genç odaklı eser ve hizmet siyaseti ile gençlerimize çok büyük katkılar açan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Bu açıklamalardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne geri ödenecek olan borçlar gündem oldu. Yurttaşlar, borçlarını sorgulamak için nereden işlem yapacaklarını araştıyor. İşte ayrıntılar...

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK borç sorgulama işlemini yapmak isteyen yurttaşlar, e-devlet sistemine T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra arama butonuna ''Gençlik ve Spor Bakanlığı'' yazıp, çıkan arama sonuçlarından ''Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama'' kısmına tıklayarak, geri ödeme bilgilerini görünteyelebilir.