Son Dakika: Bakan Kasapoğlu'dan KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklama
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını duyurdu. Kasapoğlu ayrıca, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
"Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermiştik. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak.
Yurt ücretlerinde artış olmayacak. 27 milyar TL'lik bir tutar gençlerin omuzlarından alındı.
AKP'nin tüm alanlarda olduğu gibi gençlikte ve sporda devrimleri devam ediyor. Genç odaklı eser ve hizmet siyaseti ile gençlerimize çok büyük katkılar açan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."
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