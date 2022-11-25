Son Dakika: Bakan Kasapoğlu'dan KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklama

25 Kasım 2022 Cuma, 10:21

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermiştik. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak.

Yurt ücretlerinde artış olmayacak. 27 milyar TL'lik bir tutar gençlerin omuzlarından alındı.

AKP'nin tüm alanlarda olduğu gibi gençlikte ve sporda devrimleri devam ediyor. Genç odaklı eser ve hizmet siyaseti ile gençlerimize çok büyük katkılar açan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."