Lamborghini'nin ilk hibrid modeli: Revuelto

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 06:59

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 06:59

İtalyan otomobil üreticisi Lamborgini yeni modeli Revuelto'da biri içten yanmalı ve üç de elektrikli olmak üzere 4 motora yer veriyor.

Lamborghini Revuelto 1.015 beygir gücünde arkada bir V12 içten yanmalı motor ile ikisi 110 kW gücünde ön aksta yer alan ve üçüncüsü sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana entegre edilen üç elektrik motorunu birleştiriyor. Ancak batarya sadece 3,8 kWh kapasite sunuyor. electrive.com'da yer alan habere göre Lamborghini 2024 yılı sonuna kadar tüm ürün gamını hibridize etmek istiyor.

İlk tamamen elektrikli Lamborghini'nin 2028 yılında dört koltuklu yeni bir crossover şeklinde üretileceği bildiriliyor. Üreticiye göre Revuelto 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlayabiliyor ve 350 km/s'nin üzerinde bir azami hıza sahip.

Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stephan Winkelmann, "Yeni Revuelto, Lamborghini tarihinde bir kilometre taşı ve Direzione Cor Tauri elektrifikasyon stratejimizin önemli bir ayağıdır" dedi.

Winkelmann konuşmasını şöyle sonlandırdı:

''Benzersiz ve yenilikçi bir otomobil ama aynı zamanda DNA'mıza da sadık: V12, süperspor mirasımızın ve tarihimizin ikonik bir sembolü.

Revuelto, yeni bir 12 silindirli motoru hibrid teknolojisiyle birleştirerek kalıpları kırmak için doğdu ve müşterilerimizin istediği duyguyu sunma ile emisyonları azaltma gerekliliği arasında mükemmel bir denge yarattı."