Leapmotor T03'ün ayrıntıları belli oldu

Yayınlanma: 04.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 07:00

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor T03 modelini mart ayında ön siparişe açmasının ardından Türkiye'deki ilk lansmanını da gerçekleştirdi.

Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor gerçekleştirdiği lansmanda T03'ün tüm ayrıntılarını ve fiyatını paylaştı.

Bugünlerde ön sipariş ile satın alınabilen Leapmotor T03'ün Türkiye satış fiyatı, lansmana özel 50 bin TL indirimli olarak 799 bin TL olarak açıklandı.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ETKİLEDİ

Çin'den gelen elektrikli otomobillere yüzde 10 Gümrük Vergisi uygulanırken kısa süre önce 'cumhurbaşkanı kararı' ile ilave yüzde 40 Gümrük Vergisi uygulamasına geçildi. Bu nedenle Çin'den ithal edilen araçlarda toplam yüzde 54 Gümrük Vergisi alınıyor. 500 bin TL civarında satışa sunulması beklenen araç, bu karar neticesinde 799 bin TL'den satışa çıktı.

Leapmotor'un Türkiye'ye gelen ilk otomobili T03 tam bir şehir otomobili olarak nitelendiriliyor. Sevimli bir tasarıma sahip olan model 3.6 metre uzunluğa 1.6 metre genişliğe ve 1.5 metre yüksekliğe sahip. Ayrıca otomobil 210 litre bagaj hacmine sahip ve koltuklar yatırıldığında bu hacim 508 litreye çıkıyor.

Leapmotor T03'ün iç mekanında ise 8 inç dijital gösterge ekranı ve 10,1 inç büyüklüğünde HD çözünürlük sunan multimedya ekranı bulunuyor. T03 ayrıca sahip olduğu panoramik cam tavan ile ferah bir iç mekan sağlıyor.

LEAPMOTOR T03 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Leapmotor T03 80 kW gücünde motora ve 3 farklı sürüş moduna sahip. Bataryası dolu iken maksimum menzili ise 417 kilometre olarak açıklandı. Bu batarya 6 yıl garantiyle sunulurken hızlı şarj ile yüzde 30'dan yüzde 80'e ise 36 dakikada şarj olabiliyor.

LEAPMOTOR T03 DONANIMLARI

Hız sabitleme, mesafe takip, park yardımcısı gibi aktif sürüşe yardımcı özellikler Leapmotor T03'te yer alıyor.

EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Leapmotor T03, lansmana özel 799 bin TL fiyatı ile Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil oldu. Türkiye'deki en ucuz ikinci elektrikli otomobil ise 949 bin 900 TL'ye satışa sunulan Opel Corsa-e.