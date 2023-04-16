Lexus ES sedan, 3 milyonun üzerinde satıldı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 07:00

Lexus'tan yapılan açıklamada ilk olarak Amerika’da 33 yıl önce satılmaya başlanan ES modelinin, 5 yıl önce de Avrupa’da satışa sunulmuş ve kısa zamanda büyük bir beğeni toplamış olduğu ifade edildi.

ES 3 milyon adedi aşan başarısıyla global olarak 3,6 milyon adetten fazla satan RX SUV modelinin ardından Lexus’un en çok satan ikinci modeli olarak dikkati çekiyor. ES, geçen yıl da RX’in 178 bin adetlik satışının ardından 167 bin adetle en çok tercih edilen ikinci model oldu. 2019-2022 arasında yıllık 100 bin adetten fazla satış performansı ortaya koyan ES, 7 kez bu başarıyı tekrarladı.

AVRUPA'DA LEXUS SATIŞLARI

Avrupa’da da Lexus satışlarında 4 bin 895 adetle RX, NX ve UX modellerinin ardından dördüncü sırada yer alan ES, burada Lexus’un en çok satan sedan modeli oldu.

Açıklamaya göre, ES, 1989 yılında ilk kez tanıtıldığında kısa zamanda E premium segmentin ana oyuncusu olarak konumlandı ve hem perakende hem de filo müşterilerinin ilgisini çekti. ES kısa sürede övgü toplamayı başardı.

GA-K platformu üzerine yapılan mevcut ES, sedan tasarımının sınırlarını zorlayarak öne çıktı. Uzun aks aralığı ve geniş iz açıklığıyla birlikte, alçak kaputu ve coupe tarzı tavan çizgisiyle bulunduğu sınıfta şıklığı ve sportifliği ile öne çıktı.

LEXUS ES 300h TÜRKİYE'DE

Lexus ES, Türkiye’de de ES 300h kendi kendini şarj eden hibrit güç ünitesiyle sunuluyor. 2487 cc’lik benzinli motoru elektrikli motorla kombine eden ES 300h, toplam olarak 218 HP güce sahip bulunuyor.